CB Correio Braziliense

» Senac-DF

2 mil vagas grátis

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) abriu inscrições para 2.268 vagas em 59 cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas. É preciso ser pessoa de baixa renda para concorrer, e o prazo vai até 8 de setembro. Cada candidato tem a possibilidade de se matricular em, no máximo, dois cursos presenciais, desde que sejam turnos distintos. As áreas de estudo são beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão de negócios, saúde e turismo e lazer. As aulas são presenciais nas unidades do Senac em Taguatinga, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). No entanto, enquanto a instituição constatar a necessidade de medidas sanitárias, os cursos seguirão com atividades flexíveis: nas unidades e remotamente. Inscreva-se no site www.df.senac.br/inscricao-psg antes que as vagas acabem!



» MáximaTech

Home office

A MáximaTech decidiu manter seu modelo de trabalho em home office até janeiro de 2021 e segue contratando profissionais para completar seu quadro de funcionários. Atualmente, há vagas em aberto para analista de suporte e de sistemas (Java e Android). Para concorrer às vagas, basta enviar o currículo para talentoshumanos@maximatech.com.br.



» Wavy Global

12 vagas abertas

A Wavy Global procura profissionais para trabalhar nas áreas de tecnologia, finanças e vendas. São 12 vagas para diversos cargos, incluindo analista de produto, backend, business partner & people analytics, gerente de produto, IT security analyst, sales executive. As oportunidades de trabalho são para os escritórios em São Paulo, Campinas, Uruguai, México, Colômbia, mas existe a possibilidade de trabalho remoto, caso o profissional resida em outro lugar. Para participar da seleção, acesse o site www.wavy.global/careers.



» Bossabox

Trabalho remoto

A Bossabox oferta três vagas de trabalho remoto. Os postos são para gerente de entrega de produto, analista de negócios e engenheiro de software. Envie currículo para: bossabox.recruitee.com.



» Pipefy

14 vagas

A empresa global Pipefy está com 14 vagas abertas de trabalho remoto para as áreas de tecnologia, finanças, produto, marketing e vendas. As sedes são em Curitiba (PR), São Paulo (SP) e nos Estados Unidos. Inscreva-se: pipefy.com/careers.



» Teleatendimento

Cinco vagas para nutricionistas

A N2b está contratando nutricionistas para teleatendimento. A empresa, uma healthtech, está no mercado desde 2016 e atua com atendimento nutricional de forma acessível e inteligente. São cinco vagas, e os interessados podem enviar currículos para o e-mail contato@n2bbrasil.com.



» Webinário

Trabalhadores do transporte

A Rede Urbanidade promove, nesta segunda-feira (31/8), das 19h às 20h30, o webinário “Trabalho em transportes: da precarização à responsabilidade social”. O encontro, de iniciativa do Ministério Público do Distrito e Territórios (MPDFT), terá painéis sobre temas como transporte público coletivo e os riscos de contágio do coronavírus e entregas sobre duas rodas. Assista gratuitamente no link: bit.ly/webinariotransporte.