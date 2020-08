Chances de emprego e trainee

CB Correio Braziliense

» Cibersegurança

Vagas para consultor

A empresa brasileira de cibersegurança ISH Tecnologia, que tem filial em Brasília, está contratando candidatos de qualquer parte do país. Algumas vagas são para consultor de TI (júnior, sênior e pleno) e analista de produto cyber. Inscreva-se: bit.ly/2Vapcrr.



» Diversidade

Mulheres, negros e trans

A Pipo Saúde, startup de gestão de benefícios, está com quatro vagas abertas com opção de trabalho remoto. As oportunidades são para estágio em design (para pessoas negras) e engenheira de software, com vagas para pessoas negras, pessoas trans e mulheres. Inscreva-se: pipo-saude.breezy.hr.



» Startup

Desenvolvimento

A Olist está com mais de 20 vagas abertas abertas para diversas áreas, como desenvolvimento e produto. As vagas são, majoritariamente, para Curitiba (PR) e São Paulo (SP), mas há oportunidades para trabalho remoto. O processo de contratação é totalmente virtual. Inscrições: olist.gupy.io.



» Agência criativa

Arquitetura e urbanismo

A Elephant Skin, agência criativa referência para artistas 3D e no fornecimento de serviços arquitetônicos, está com duas vagas remotas abertas, nas áreas de senior 3D artist e 3D artist. A empresa é americana e foi fundada por brasileiros. O trabalho é remoto e candidatos do Brasil e do mundo todo podem participar. Inscreva-se: elephant-skin.com/careers.



» Tecnologia financeira

Home office

A Matera, empresa de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, está com vagas abertas para analistas de testes, sistemas e implementação, desenvolvedores, arquiteto de software, dentre outros. As oportunidades são para os escritórios em Campinas, São Paulo e Maringá, mas há, também, a possibilidade de contratação para trabalho remoto. Inscreva-se: jobs.kenoby.com/matera.



» Marketing digital

Trabalho remoto

A SEMrush, empresa de marketing digital, está com oito vagas para trabalho remoto na área de marketing. Interessados podem acessar o site semrush.com/company/careers para se inscrever.



» Locaweb

Transformação digital

O Grupo Locaweb, de soluções para transformação digital dos negócios de capital aberto, está com 50 vagas abertas para desenvolvedores de software, programadores, analista de infraestrutura, comercial, marketing, designer de produtos, engenharia de dados, entre outras. Os processos seletivos estão sendo feitos de modo totalmente remoto, e pessoas de qualquer região do Brasil podem se candidatar. Os interessados devem se inscrever pelo site: jobs.kenoby.com/locaweb.



» Início imediato

Vagas em startup

A Celcoin, startup que fornece infraestrutura de serviços financeiros para microempreendedores e outras 80 fintechs, está com 17 vagas abertas para início imediato. As oportunidades são para as áreas de marketing, tecnologia, financeiro, contábil e infraestrutura com contratações para regime CLT. O processo seletivo será realizado remotamente. A Celcoin está sediada em Alphaville (SP), mas, devido à pandemia, os profissionais trabalharão, inicialmente, em home office. Envie currículo para rh.cv@celcoin.com.br.



» Agibank

171 vagas

O banco digital Agibank está com 171 vagas de trabalho abertas para os cargos de: consultor, supervisor e instrutor de vendas, analistas de proteção de dados, de riscos e jurídico, assistentes de suporte comercial, supervisor de cobrança e de qualidade no atendimento. As oportunidades estão disponíveis para 18 unidades da Federação, incluindo DF, GO, MT e MS. Inscrições: jobs.kenoby.com/agibank.



» Squid

19 vagas

A Squid está com 19 vagas abertas para trabalho remoto em todo o país para diversos cargos, incluindo analista de processos, diretor de RH, customer success (profissional que garante a satisfação do cliente), comercial sênior, coordenador de marketing performance, designer júnior, analista de inteligência de negócios júnior, DevOps (profissional que atua nas áreas de sistemas e infraestrutura), estagiário para área de brand experience, entre outros. Envie currículo para talentos@squidit.com.br e saiba mais no site squidit.com.br.



» Xerpa

12 oportunidades

A startup Xerpa está com 12 oportunidades abertas para trabalhar em home office de forma permanente. As vagas são para diversos cargos, dentre eles estão: chefe de marketing e engenheiro de software. Inscreva-se: jobs.kenoby.com/xerpa.