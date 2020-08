Os cursos mais demandados do Senai

AL Ana Lídia Araújo*

Em apenas três meses, cerca de 8,9 milhões de pessoas perderam o emprego. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,3% entre maio e junho. Segundo especialistas, buscar se profissionalizar pode fazer a diferença na hora de conseguir ou não uma vaga de trabalho. Muitas pessoas também perceberam isso.

No Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a busca por capacitação aumentou significativamente. Logo no início do isolamento social, a instituição disponibilizou, gratuitamente, diversos cursos no formato on-line por 90 dias. Ao todo, foram mais de 1 milhão de matrículas em cursos de aperfeiçoamento e requalificação profissional.

Para Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai, a demanda traduz a perspectiva de pessoas que buscam formação para se tornarem mais competitivas no mercado. “Isso vai desde quem perdeu o emprego até jovens que buscam um diferencial para se inserir no meio, ou pessoas que estão trabalhando e investem o tempo livre para melhorar seus currículos”, analisa ele, que é diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Além de tornar o currículo mais atraente, profissionais que estão no mercado buscam os cursos também para defender seus cargos. “Os processos produtivos estão se modernizando. Neste cenário, há a introdução de novas tecnologias que têm modificado a estrutura das empresas que estão dispostas a adotar novos padrões e modelos de negócios e, consequentementemente, de relações de trabalho”, comenta.

Os cursos mais buscados

O ranking dos 10 cursos mais buscados no Senai que, juntos, somaram mais de 708 mil matrículas desde março, chama a atenção. A demanda é alta para temas relacionados à saúde, à segurança do trabalho e, também, à inteligência emocional. “Acredito que isso vai ao encontro das discussões de legados dentro desta pandemia. O interesse demonstra a preocupação com as atuais questões sanitárias e socioemocionais”, diz Rafael Lucchesi.

Cursos com intensa relação com o setor industrial são altamente requisitados, assim como formações que envolvem a digitalização e a inteligência artificial. “Tudo isso é fortemente demandado pelo mercado de trabalho do futuro”, cita o diretor.

Capacite-se de graça

O Senai lança, nesta semana, o curso de segurança cibernética aplicada à indústria 4.0. Originalmente, a formação custaria R$ 71,20, mas o estudo será gratuito pelos próximos 15 dias. Com 40 horas de duração e 100% a distância, o curso é autoinstrucional e ensina aos profissionais da indústria os principais riscos e cuidados que precisam ser tomados para evitar vulnerabilidades e ataques cibernéticos. O objetivo é estimular a cultura da segurança cibernética em todos os setores das empresas. As inscrições para o curso podem ser feitas no endereço virtual: loja.mundosenai.com.br.

Estude de graça

Ficou interessado nas formações do Senai? Ainda dá tempo! Acesse o site www.mundosenai.com.br e confira os cursos e as vagas gratuitas disponíveis.

Formação complementar

Entre as mais de 1 milhão de matrículas em cursos do Senai na pandemia, está a de Eryk de Moraes Dias, 26 anos. Morador da Samambaia, o estudante de administração da Universidade Brasília (UnB) escolheu o curso de supervisor inovador por estar relacionado à área de formação dele. “É uma capacitação em que desenvolvemos competências não só para o exercício da função de administrador, mas, também, aprendemos sobre liderança, gestão de pessoas, criatividade, organização e gestão do tempo”, relata.

Eryck trabalha como assistente administrativo em uma empresa particular. Durante a pandemia, a jornada de trabalho dele foi reduzida de 40 para 30 horas semanais. Além disso, as aulas da UnB ficaram suspensas de março até a o início da semana passada. O tempo livre facilitou a oportunidade de fazer cursos e se dedicar a projetos voluntários. O jovem acredita que a formação extra no Senai poderá ajudar a abrir novas chances, seja na empresa onde trabalha, seja em outros lugares. “O Senai é uma instituição de referência. Então, o curso valoriza muito o currículo”, justifica.

Em busca de novos caminhos

Desempregado desde abril, o eletricista Gabriel Lima Gonçalves, 29 anos, resolveu dedicar os últimos tempos a cursos on-line. Aluno do segundo semestre de engenharia elétrica no Centro Universitário Eniac, em Guarulhos, ele não se limitou a fazer apenas umas das aulas ofertadas pelo Senai, mas várias, e resolveu se inscrever em modalidades que envolvem novas tecnologias, como inteligência artificial e programação móvel para IoT (internet of things, em português, internet das coisas)

“Aproveitei esse tempo livre para fazer alguns cursos que pudessem me ajudar a encontrar uma nova vaga e me recolocar no mercado de trabalho”, conta. No entanto, para Gabriel, o efeito positivo do curso pode ir além da reinserção. “Qualquer conhecimento abre espaço para novas ideias. Isso nos ajuda a olhar o mundo com outras perspectivas”, diz.

Segundo o eletricista, qualquer formação é útil não só para o mercado de trabalho, mas, também, para a vida. Com isso, novas oportunidades são abertas, assim como outros caminhos podem aparecer. Quem sabe abrir o próprio negócio, por exemplo? “Devemos estar abertos para tudo que ocorre ao nosso redor para que, de fato, tenhamos uma absorção completa do conteúdo que estamos aprendendo e consigamos colocar em prática no dia a dia”, reflete Gabriel.



Top 10 Saiba mais sobre os cursos do Senai mais procurados durante a pandemia

1º — Segurança do trabalho

120.487 matrículas

Conteúdo: trabalha questões básicas para prevenção de acidentes e segurança do trabalho, com o objetivo de construir uma mentalidade prevencionista

2º —Finanças pessoais

96.374 matrículas

Conteúdo: O objetivo é mostrar a importância do equilíbrio financeiro para obter mais qualidade de vida, tranquilidade e motivação

3º — Tecnologia da informação e comunicação

84.843 matrículas

Conteúdo: apresenta os principais temas relacionados à infraestrutura de TI, serviços de redes, software, hardware, normas e padrões técnicos



4º — Noções básicas de mecânica automotiva

73.513 matrículas

Conteúdo: trabalha com os principais componentes da mecânica automotiva e ensina como funcionam os automóveis, conforme forças físicas envolvidas e mecanismos por trás do funcionamento dos veículos automotores

5º — Desvendando a indústria 4.0

68.167 matrículas

Conteúdo: apresenta a indústria 4.0, propiciando ao aluno a introdução ao tema e a obtenção da base conceitual das tecnologias habilitadoras que suportam o meio

6º — Fundamentos de logística

62.757 matrículas

Conteúdo: ensina como administrar o patrimônio e os recursos de uma empresa

7º — Lógica de programação

59.405 matrículas

Conteúdo: expõe conceitos básicos sobre lógica de programação, tipos de dados, estruturas de controle e repetição e exemplos do uso de variáveis homogêneas e heterogêneas

8º — Educação ambiental

49.859 matrículas

Conteúdo: demonstra questões básicas da educação ambiental, de forma a criar uma mentalidade prevencionista, com relação ao meio ambiente

9º — Metrologia

46.954 matrículas

Conteúdo: proporciona conhecimento básico necessário à aplicação e interpretação das medidas na área da mecânica

10º — Empreendedorismo

45.833 matrículas

Conteúdo: oferece conhecimentos sobre o ato de criação de novos empreendimentos nos mais diversos setores