Lista de concursos

CB Correio Braziliense

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Inscrições prorrogadas até este domingo (6/9) no site: www.cebraspe.org.br. Concurso com 350 vagas para especialista em análise de processos de negócios (50), especialista em ciência de dados (50), especialista em desenvolvimento de software (50), especialista em experiência do usuário (50), especialista gestão de projetos (50), especialista em infraestrutura de tecnologia da informação (50), especialista em segurança da informação e proteção de dados (50). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_20_AGENTE. Concurso com 1.800 vagas, sendo 600 imediatas e 1.200 de cadastro reserva para agente de polícia. Salário: R$ 8.698,78. Taxa: R$ 196. Edital: bit.ly/2ZlvgOw.



DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF)

Inscrições de 15 de setembro até 5 de outubro no site: www.cebraspe.org.br. Concurso com 60 vagas nas áreas de direito (30), administração (8), arquivologia (1), arquitetura (2), jornalismo (1), contabilidade (5), economia (1), engenharia civil (2), banco de dados (1), desenvolvimento de sistemas (2), redes (3), psicologia (2), serviço social (2). Salário inicial: R$ 5.241,22. Taxa: R$ 101,87. Edital: bit.ly/3jzVJS6 (pág 68).



NACIONAIS



INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)

Inscrições até segunda-feira (7/9) por e-mail: processo.seletivo@inep.gov.br. Concurso com três vagas para consultores nas áreas de produção de documentários (1) , direção e roteiro (1) e vídeo e edição (1). Salário: entre R$ 112.000 e R$ 134.000 para os 270 dias do contrato. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalINEP.

EXÉRCITO BRASILEIRO - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) 1

Inscrições até quinta-feira (10/9) no site: inscricoes.ime.eb.br. Concurso com 70 vagas para oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares. Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.



EXÉRCITO BRASILEIRO - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) 2

Inscrições até quinta-feira (10/9) no site: inscricoes.ime.eb.br. Concurso com 28 vagas para oficias da reserva. Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA)

Inscrições até 15 de setembro no site: www.vestibular.ita.br. Concurso com 150 vagas para formação em engenharia, inserido na Força Aérea. Salário: R$ 1.334. Taxa: R$150.



MARINHA DO BRASIL (MB) 1

Inscrições de quarta-feira (9/9) até 28 de setembro no site: www.marinha.mil.br/sspm. Concurso com 56 vagas para técnico em contabilidade (8), técnico em eletrônica (3), técnico em enfermagem (5), técnico em estatística (5), técnico em geodésia e cartografia (3), técnico em gráfica (4), técnico em marcenaria (4), técnico em mecânica (4), técnico em metalurgia (4), técnico em metereologia (4), técnico em motores (4), técnico em processamento de dados (4) e técnico em química (4). Salário: não informado. Taxa: R$ 46.



MARINHA DO BRASIL (MB) 2

Inscrições até 5 de outubro no site: www.marinha.mil.br/sspm. Concurso com 24 vagas apenas para homens no quadro técnico de praças da armada (qtpa) para técnico em eletroeletrônica (11) e técnico em mecânica (13). Salários: entre R$ 1.414,82 e R$ 3.825. Taxa: R$ 44.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO (FAESPE)

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: bit.ly/32M2KYe. Concurso com duas vagas, além da formação de cadastro reserva, para professor assistente formado nas áreas de informática (1) e segurança do trabalho (1). Salário: R$ 15,34 por hora-aula. Taxas: não há.

PREFEITURA DE SERRANÓPOLIS (GO) 1

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: concursos.fesg.org.br. Concurso com 57 vagas, sendo 27 imediatas e 30 de cadastro reserva para professor nível I - língua portuguesa (4), matemática (4) e pedagogo (49). Salário: R$ 2.397,73. Taxa: R$ 75.



PREFEITURA DE SERRANÓPOLIS (GO) 2

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: concursos.fesg.org.br. Concurso com 143 vagas para agente de alimentação (8), auxiliar de atividades operacionais (28), auxiliar de serviços de varrição e coleta (11), auxiliar de serviços mecânicos e operacionais (2), mecânico geral (1), operador de máquinas pesadas e rodoviárias (2), profissional de obras e serviços (3), zelador de cemitério (1), auxiliar de segurança (6), eletricista de alta e baixa tensão (1), assistente educacional infantil (13), auxiliar de consultório odontológico (2), auxiliar de serviços administrativos (11), condutor de serviços municipais (9), fiscal municipal (5), fiscal de vigilância sanitária (1), fiscal do meio ambiente (2), profissional de apoio (16), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (12), analista de processos ambientais de impactos locais (3), inspetor e fiscal do sim (2) e enfermeiro (3). Salários: entre R$ 1.045,10 e R$ 2.500. Taxas: entre R$ 35 e R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DE GOIÁS (GO)

Inscrições reabertas até 20 de setembro no site: www.itame.com.br. Concurso com 16 vagas para auxiliar de serviços gerais (5), serviços braçais (2), agente de fiscalização ambiental (1), auxiliar administrativo (1), analista ambiental (2) e professor p-iii (5). Salários: entre R$ 1.045 e R$ 2.014,23. Taxas: entre R$ 50 e R$ 90 Edital: bit.ly/31aq7Ke.