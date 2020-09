CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» Escola Eleva

Vagas em Brasília

A Escola Eleva está com vagas abertas em Brasília, para sua unidade que será inaugurada no primeiro trimestre de 2021. As inscrições estão liberadas para quem se interessar pelos cargos de inspetores escolares, professores, cargos de coordenação entre outros. A depender da vaga, os requisitos mínimos para participar do processo são: ensino médio completo, experiência em cuidados com crianças, experiência em atendimento público e conhecimentos em Google Docs e pacote Office. Todas as vagas, requisitos e canal de inscrição podem ser acessados em: escolaeleva.gupy.io.



» Startup de nanotecnologia

Parceiros no DF

A Aya Tech, startup de nanotecnologia de São Paulo, está buscando representantes comerciais no Distrito Federal. A empresa comercializa um spray descontaminante de máscaras de pano, roupas e outras superfícies. Além do spray desinfetante, a empresa desenvolveu a linha de antissépticos sem álcool Gy, que neutralizam vários vírus. Os interessados em representar a Aya Tech no DF devem enviar currículo para o e-mail: jack@aya-tech.com.br. O processo seletivo será 100% online.





» Canadá

Oportunidades fora

A região de Quebec, no Canadá, está recrutando trabalhadores e estudantes brasileiros. A seleção on-line foi lançada pela Québec na Cabeça, iniciativa da agência de desenvolvimento econômico Québec International. As inscrições vão até 14 de setembro e a fase de entrevista ocorrerá em outubro. Há vagas nas áreas de tecnologia e transformação alimentar, além de programas de estudo em 11 instituições da região que ofertam mais de 60 cursos. O currículo do candidato deve estar em francês e as entrevistas serão feitas no mesmo idioma. Para participar, é necessário criar uma conta e enviar currículo para o site www.moncompte.quebecentete.com.



» Webinário

Liderança reimaginada

Para mostrar que o novo normal não é algo totalmente normal e que o futuro da liderança mudou e continuará evoluindo, a consultoria LHH promove o webinário gratuito A liderança reimaginada — desenvolvendo líderes que impulsionam mudanças na cultura de sua organização, na quarta-feira (9/9), às 12h. Inscrições: bit.ly/31NfQFr.



» IFB

Curso superior

O câmpus Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB) oferta 33 vagas no curso superior de tecnologia em agroecologia e biologia. As inscrições se encerram em 25 de setembro. A escolha dos candidatos será feita com base no desempenho dos alunos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2017, 2018 ou 2019. Inscrições: bit.ly/planalifb.