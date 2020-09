Lista de concursos - 10.662 vagas nas esferas local e federal

CB Correio Braziliense

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Inscrições prorrogadas até este domingo (6/9) no site: www.cebraspe.org.br. Concurso com 350 vagas para especialista em análise de processos de negócios (50), especialista em ciência de dados (50), especialista em desenvolvimento de software (50), especialista em experiência do usuário (50), especialista gestão de projetos (50), especialista em infraestrutura de tecnologia da informação (50), especialista em segurança da informação e proteção de dados (50). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 60.



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_20_AGENTE. Concurso com 1.800 vagas, sendo 600 imediatas e 1.200 de cadastro reserva para agente de polícia. Salário: R$ 8.698,78. Taxa: R$ 196. Edital: bit.ly/2ZlvgOw.



DEFENSORIA PÚBLICA DO

DISTRITO FEDERAL (DPDF)

Inscrições de 15 de setembro até 5 de outubro no site: www.cebraspe.org.br. Concurso com 60 vagas nas áreas de direito (30), administração (8), arquivologia (1), arquitetura (2), jornalismo (1), contabilidade (5), economia (1), engenharia civil (2), banco de dados (1), desenvolvimento de sistemas (2), redes (3), psicologia (2), serviço social (2). Salário inicial: R$ 5.241,22. Taxa: R$ 101,87. Edital: bit.ly/3jzVJS6 (pág 68).



NACIONAIS



INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)

Inscrições até segunda-feira (7/9) por e-mail: processo.seletivo@inep.gov.br. Concurso com três vagas para consultores nas áreas de produção de documentários (1) , direção e roteiro (1) e vídeo e edição (1). Salário: entre R$ 112.000 e R$ 134.000 para os 270 dias do contrato. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalINEP.

EXÉRCITO BRASILEIRO - INSTITUTO MILITAR

DE ENGENHARIA (IME) 1

Inscrições até quinta-feira (10/9) no site: inscricoes.ime.eb.br. Concurso com 70 vagas para oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares. Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.



EXÉRCITO BRASILEIRO - INSTITUTO MILITAR

DE ENGENHARIA (IME) 2

Inscrições até quinta-feira (10/9) no site: inscricoes.ime.eb.br. Concurso com 28 vagas para oficias da reserva. Salário: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.



FORÇA AÉREA BRASILEIRA - INSTITUTO

TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA)

Inscrições até 15 de setembro no site: www.vestibular.ita.br. Concurso com 150 vagas para formação em engenharia, inserido na Força Aérea. Salário: R$ 1.334. Taxa: R$150.



MARINHA DO BRASIL (MB) 1

Inscrições de quarta-feira (9/9) até 28 de setembro no site: www.marinha.mil.br/sspm. Concurso com 56 vagas para técnico em contabilidade (8), técnico em eletrônica (3), técnico em enfermagem (5), técnico em estatística (5), técnico em geodésia e cartografia (3), técnico em gráfica (4), técnico em marcenaria (4), técnico em mecânica (4), técnico em metalurgia (4), técnico em metereologia (4), técnico em motores (4), técnico em processamento de dados (4) e técnico em química (4). Salário: não informado. Taxa: R$ 46.



MARINHA DO BRASIL (MB) 2

Inscrições até 5 de outubro no site: www.marinha.mil.br/sspm. Concurso com 24 vagas apenas para homens no quadro técnico de praças da armada (qtpa) para técnico em eletroeletrônica (11) e técnico em mecânica (13). Salários: entre R$ 1.414,82 e R$ 3.825. Taxa: R$ 44.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO (FAESPE)

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: bit.ly/32M2KYe. Concurso com duas vagas, além da formação de cadastro reserva, para professor assistente formado nas áreas de informática (1) e segurança do trabalho (1). Salário: R$ 15,34 por hora-aula. Taxas: não há.

PREFEITURA DE SERRANÓPOLIS (GO) 1

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: concursos.fesg.org.br. Concurso com 57 vagas, sendo 27 imediatas e 30 de cadastro reserva para professor nível I - língua portuguesa (4), matemática (4) e pedagogo (49). Salário: R$ 2.397,73. Taxa: R$ 75.



PREFEITURA DE SERRANÓPOLIS (GO) 2

Inscrições até terça-feira (8/9) no site: concursos.fesg.org.br. Concurso com 143 vagas para agente de alimentação (8), auxiliar de atividades operacionais (28), auxiliar de serviços de varrição e coleta (11), auxiliar de serviços mecânicos e operacionais (2), mecânico geral (1), operador de máquinas pesadas e rodoviárias (2), profissional de obras e serviços (3), zelador de cemitério (1), auxiliar de segurança (6), eletricista de alta e baixa tensão (1), assistente educacional infantil (13), auxiliar de consultório odontológico (2), auxiliar de serviços administrativos (11), condutor de serviços municipais (9), fiscal municipal (5), fiscal de vigilância sanitária (1), fiscal do meio ambiente (2), profissional de apoio (16), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (12), analista de processos ambientais de impactos locais (3), inspetor e fiscal do sim (2) e enfermeiro (3). Salários: entre R$ 1.045,10 e R$ 2.500. Taxas: entre R$ 35 e R$ 80.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

IPIRANGA DE GOIÁS (GO)

Inscrições reabertas até 20 de setembro no site: www.itame.com.br. Concurso com 16 vagas para auxiliar de serviços gerais (5), serviços braçais (2), agente de fiscalização ambiental (1), auxiliar administrativo (1), analista ambiental (2) e professor p-iii (5). Salários: entre R$ 1.045 e R$ 2.014,23. Taxas: entre R$ 50 e R$ 90 Edital: bit.ly/31aq7Ke.

Chances de emprego e trainee

» Trainee

Inscrições até hoje

A Jaguar Mining, empresa de extração e produção de ouro, está com inscrições abertas para o processo seletivo de trainees. Os candidatos devem ter se formado nos últimos cinco anos nas áreas de geologia, engenharia de minas, eletromecânica ou afins e ter nível intermediário de inglês. É necessário que os interessados tenham disponibilidade para residir nas regiões de Conceição do Pará (MG) ou Santa Bárbara (MG). As inscrições se encerram neste domingo no link jobs.solides.com/vagas/33793.

» BRQ

Vagas para

programadores

A BRQ Digital Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país, está com mais de 320 vagas abertas para trabalho remoto nas áreas de engenharia de software e desenvolvedores. Para se candidatar e conferir informações, acesse: www.brq.com/carreiras.



» TI E DESIGN

100 chances remotas

O centro de inovação Cesar, com sede em Recife, está com as inscrições abertas para as áreas de engenharia de testes e de software, ciência de dados e design. Candidatos de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever, pois a empresa oferece jornada de trabalho flexível e regime de home office. Colaboradores têm direito a receber bolsas de estudo em cursos de especialização na Cesar School. Inscrições: vagas.cesar.org.br.



» Convenia

Atue em vendas

A Convenia, empresa de soluções direcionadas para a digitalização do departamento pessoal, está com sete oportunidades de emprego abertas remotamente durante a pandemia e, posteriormente, serão semipresenciais na cidade de São Paulo. Os cargos são de analista de marketing sênior, gerente de vendas e estágio em pré-vendas. Inscrições: convenia.gupy.io.

» Authen

28 vagas

A Authen está com 28 vagas abertas para diversas funções, como designers, copywriters, relacionamento com o cliente e consultores de vendas. As vagas são remotas, porém, a partir de 2021, terão regime semipresencial no Rio de Janeiro e em São Paulo. A empresa desenvolve roupas especializadas para corrida de rua feminina. Inscrições: www.authen.com.br/ trabalhe-conosco.





» Vittude

Trabalho remoto

A Vittude, empresa referência em psicologia on-line, está com cinco vagas abertas para sucesso do cliente, analista de mídias sociais, analista de testes, profissional de pré-venda e uma vaga para estágio financeiro. A organização oferece a possibilidade de trabalho remoto por tempo indefinido. Caso volte a ser presencial, o trabalho será em São Paulo. O salário varia de R$ 3 mil a R$ 6 mil. Inscrições: bit.ly/vagasVittude.

» Anymarket

Home office



A plataforma de integração com marketplaces Anymarket busca profissionais para trabalhar no modelo home office e na sede da empresa em Maringá. São 20 vagas disponíveis para o trabalho 100% remoto, com exceção das vagas júnior, que são para atuar na sede da empresa. As posições são para os níveis júnior, pleno e sênior. Experiência prévia com e-commerce será um diferencial. Confira as vagas e links para inscrição: Analista de pré-vendas: pleno:bit.ly/implsistpleno

Analista de suporte pleno: bit.ly/implsistpleno

Desenvolvedor frontend angular sênior: bit.ly/desenangsen

Analista de requisitos pleno/sênior: bit.ly/anreqplenosen

Analista de testes pleno: bit.ly/antespleno

Desenvolvedor java pleno: bit.ly/desjavapleno

Desenvolvedor java sênior: bit.ly/desenvolvedorjavasenior

» Burger King e Popeyes

Trainee e estágio

Estão abertas as inscrições para processo seletivo do programa trainee das empresas Burger King e Popeyes. O interessado deve ter se formado a partir de dezembro de 2018 ou se formar até dezembro de 2020 e ter disponibilidade de mudança. Interessados no programa trainee devem se inscrever no link bit.ly/traineebbk. Já as inscrições para a seleção de estágio começam na segunda quinzena deste mês. Para o estágio, o candidato precisa estar matriculado em curso de graduação com formação prevista para o fim de 2021 e dispor de 30 horas semanais para estagiar em São Paulo.



» C&A

80 vagas

A C&A está com 80 vagas abertas em regime de home office para diversos cargos, alguns deles são: ux senior, ui senior, po pleno e sênior, engenheiro de software front end pleno, engenheiro de software front end sênior, engenheiro de software(.net) pleno e sênior, engenheiro de software (.java), analista bi sênior, coordenador software engineer, especialista front end, especialista (.net), especialista android, especialista (ios), especialista java. A empresa busca candidatos com formação superior em tecnologia. Para enviar currículo, acesse bit.ly/80nacea.



» Spot Educação

Programa de trainee

A holding de educação Spot está com inscrições abertas para o programa de trainee Acelera Spot 2021. Profissionais recém-formados entre dezembro de 2018 ou com previsão de formatura para 2020 em qualquer curso de graduação poderão concorrer até 13 de setembro pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou em vagas.com. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.



» Recruta Stone

Inscrições reabertas

A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, abre as inscrições para o Recruta Stone 2020. Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer inscrições até 17 de setembro pelo site www.recrutastone.com.br. O processo terá seis etapas, com testes on-line, questionário sobre a vida pessoal e entrevistas com líderes, além de uma etapa de resolução de casos. Os aprovados passarão seis meses em várias áreas da Stone para entender o funcionamento da empresa e decidir, em conjunto com a equipe de Pessoas, qual será a área de atuação definitiva.



» Bynd

Mulheres na TI

A empresa de carona corporativa Bynd busca mulheres profissionais de tecnologia para o cargo de diretora chefe de tecnologia (CTO). As inscrições vão até 18 de setembro. O trabalho poderá ser realizado em regime de home office. Alguns benefícios são: vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e treinamento on-line. Inscrições: bit.ly/mulheresdeti.

» Ericsson

Estágio e trainee

A Ericsson está com as inscrições abertas, até 25 de setembro, para vagas de estágio e trainee. A empresa busca jovens talentosos e inovadores que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações. São 46 vagas para estágio e três para trainees para atuação no Brasil. Há também duas vagas adicionais de trainee para atividades no Chile e na Argentina. Para poder se candidatar, é necessário ter formação acadêmica entre julho de 2019 e dezembro de 2020, além de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais e inglês fluente. Inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/erictalentos.



» Eleva Educação

Quer ser trainee?

As inscrições para o programa de trainee da Eleva Educação, holding de ensino básico vão até 1º de outubro. O programa terá duração de um ano e meio com início previsto para janeiro de 2021. A Eleva Educação procura pessoas que tenham concluído o ensino superior entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. São oportunidades em dois setores: executivo e pedagógico. Inicialmente as vagas serão ofertadas no Rio de Janeiro, mas há possibilidade de abertura de novos postos nas outras cidades onde a holding está presente. Inscrições: www.elevatrainee.com.br.

» KPMG

270 vagas

A KPMG abriu processo seletivo remoto para trainees dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou engenharia de produção. É necessário ter conhecimento intermediário em inglês, estar pelo menos no terceiro semestre da faculdade ou ter se formado em dezembro de 2018. Além da remuneração, os selecionados terão benefícios como: plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, curso de idioma, vale-transporte, vale-refeição, entre outros. Entre as 270 vagas, três são para o Centro-Oeste, nas cidades de Brasília, Goiânia e Cuiabá. As inscrições vão até 11 de outubro e podem ser feitas pelo site www.kpmg.com.br.



» Grupo Movile

Jovens talentos

O Grupo Movile, de empresas de tecnologia (que incluem iFood e Sympla), está com inscrições abertas para os programas de estágio e jovens talentos, voltado para recém-formados. São mais de 100 vagas para áreas como tecnologia e negócios em todas as empresas do grupo. O processo seletivo é totalmente on-line e ocorre em etapas de gamificação e seleção às cegas, para garantir diversidade. A remuneração é compatível com o mercado e a empresa também fornece vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, seguro de vida, bolsa para aulas de inglês e a possibilidade de home office. Pessoas de qualquer lugar do Brasil podem participar. Inscreva-se até 11 de outubro pelo site movile.com.br/mobiledream2021.