Precisa-se - 205 vagas - ofertas da agência do trabalhador

CargoVagas - Salario
ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO1R$ 1.200
AÇOUGUEIRO30DE R$ 1.140 A R$ 1.700
AJUSTADOR MEC NICO DE MANUTENÇÃO1R$ 3.000
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1R$ 1.886,80
AUXILIAR DE LIMPEZA20R$ 1.192
AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA2R$ 1.155
AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA4R$ 1.045
BOMBEIRO HIDRÁULICO (PCD)3R$ 1.600,50
CONFEITEIRO2R$ 1.600 A R$ 1.800
CONTADOR1R$ 3.000
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE1R$ 1.300
COSTUREIRA EM GERAL1R$ 1.245
DESENHISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS (MEC NICA)1R$ 1.854
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS)4R$ 1.738
ENCARREGADO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS3R$ 1.045
FISCAL DE LOJA4R$ 1.400
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 6R$ 1.184,45
GERENTE COMERCIAL1R$ 1.045
GERENTE DE MERCADO1R$ 1.045
LADRILHEIRO 3R$ 1.600
LAVADOR DE CARROS1R$ 1.100
MARCENEIRO1R$ 2.000
MEC NICO1R$ 3.000
MONTADOR4R$ 1.600
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA3R$ 1.200
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL6R$ 1.826,64
OPERADOR DE CAIXA7R$ 1.117
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (PCD)3R$ 1.200
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA2DE R$ 1.400 A R$ 1.500
PADEIRO1R$ 1.500
PEDREIRO2R$ 1.675
PEDREIRO DE ALVENARIA4R$ 1.738
PINTOR DE CARROS1R$ 1.400
REPOSITOR DE MERCADORIAS10R$ 1.117
SERRALHEIRO (PCD)3R$ 1.100
SOLDADOR16DE R$ 600 (semana) A R$ 1.750
SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS2R$ 1.622
TÉCNICO DE ENFERMAGEM116DE R$ 1.045 A R$ 2.000
TÉCNICO DE LABORATÓRIO - 1R$ 1.860
EXCLUSIVE ANÁLISES CLÍNICAS (PCD)
TÉCNICO EM ELETROMEC NICA1R$ 1.900
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO2R$ 1.450
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (PCD)1R$ 2.500
VENDEDOR PRACISTA16DE R$ 1.045 A R$ 1.265
VIDRACEIRO1R$ 1.400
» Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando no site www.correiobraziliense.com.br/euestudante