Guia de estágio e jovem aprendiz

ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO – 1 VAGA

Vaga: 101397 / Ceilândia / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ENSINO TÉCNICO – 4 VAGAS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO –

2 VAGAS

Vaga: 100722/ Santa Maria / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino e noturno/ Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100285 / Asa Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO EM INFORMÁTICA –

1 VAGA

Vaga: 100986/ Samambaia Sul/ Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO DE PRODUÇÃO DE

ÁUDIO E VÍDEO – 1 VAGA

Vaga: 99440/ Taguatinga Norte / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1



ENSINO SUPERIOR – 29 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO - 9 VAGAS

Vaga: 100710 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO

DE SISTEMAS – 1 VAGA

Vaga: 100777 / Asa Sul / Sem.: A partir do 7º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 1200 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 2 VAGAS

Vaga: 100522/ Taguatinga / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 1 VAGA

Vaga: 99439/ Taguatinga Norte / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

DESIGN GRÁFICO - WEB DESIGN -

DESIGN DIGITAL - DESIGN – 2 VAGAS

Vaga: 101263/ SIA / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100329 / Asa Sul / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

DIREITO – 1 VAGA

Vaga: 101382/ Asa Sul / Sem.: A partir do 6º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 850 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 100982/ Samambaia / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino e noturno / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ESTATÍSTICA – 1 VAGA

Vaga: 101000/ Asa Norte/ Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 794 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 11 VAGAS

Vaga: 100672 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 850 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100734 / Asa Norte / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100804 / Asa Norte / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 2

Vaga: 100854 / Taguatinga / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 101155/ Sudoeste / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 900 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 101126/ Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 101394/ Águas Claras / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 99260/ Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100048/ Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1



CIEE Centro de Integração Empresa-Escola - 221 vagas Os interessados deverão comparecer ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h no CIEE Brasília na EQSW 304/504, Lote 2, Edifício Atrium — Sudoeste, próximo ao Hospital das Forças Armadas (HFA). / Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP / Informações: www.ciee.org.br ou (61) 3701-4811

APRENDIZ

ENSINO MÉDIO – 22 vagas

Cód.: 03324896/ Vagas: 2 / GAMA / 1A ao 4A / Período: 8h às 14h15/ Bolsa: R$ 736,24+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ESTÁGIO



ENSINO TÉCNICO

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – 3 vagas

Cód.: 03312755 / Vagas: 3 / ASA SUL/ 01M ao 18M / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 600+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



TÉCNICO EM ELETRÔNICA – 3 vagas

Cód.: 03311848 / Vagas: 3 / SIA/ 04S ao 08S / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 500+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 2 vagas

Cód.: 03311239 / Vaga: 1 / ASA SUL/ 02S / Período: 7h às 13h/ Bolsa: R$ 864 +benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ENSINO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO- 73 vagas

Cód.: 03312561 / Vagas: 3 / SAMAMBAIA SUDA / 01S ao 06S / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 800+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ANÁLISE DE SISTEMAS - 1 vaga

Cód.: 03311942 / Vaga: 1 / Sul ÁGUAS C/ 05S ao 07S / Período: 13h às 18h/ Bolsa: R$ 670+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ARQUIVOLOGIA- 1 vaga

Cód.: 03341396/ Vaga: 1 / ASA NORTE/ 05S ao 06S / Período: 8h às 12h/ Bolsa: R$ 364+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



CURSO SUP. DE TECNOL.

EM GASTRONOMIA - 2 vagas

Cód.: 03312910 / Vaga: 1 / ÁGUAS CLARAS NORTE/ 01S ao 04S / Período: 17h às 22h/ Bolsa: R$ 600+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



CIÊNCIAS POLÍTICAS - 1 vaga

Cód.: 03332308/ Vaga: 1 / ASA NORTE / 03S ao 06S / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 787,98+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 11 vagas

Cód.: 03301933 / Vaga: 1 / GUARÁ II / 02S ao 05S / Período: 8h às 14h/ Bolsa: R$ 550+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 1 vaga

Cód.: 03324390/ Vaga: 1 / GUARÁ / 02S ao 05S / Período: 8h às 14h/ Bolsa: R$ 800+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO - 1 vaga

Cód.: 03335755/ Vaga: 1 / ASA SUL/ 05S ao 07S / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 1.000+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



COMUNICAÇÃO SOCIAL -

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 6 vagas

Cód.: 03309553 / Vaga: 1 / ASA NORTE/ 01S ao 06S / Período: 8h às 14h/ Bolsa: R$ 860+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet



COMUNICAÇÃO SOCIAL -

PROPAGANDA E MARKETING - 1 vaga

Cód.: 03341026 / Vaga: 1 / SETOR OCTOGONAL / 05S ao 07S / Período: 13h às 18h/ Bolsa: R$ 900+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet

DIREITO – 5 vagas

Cód.: 03304287 / Vaga: 1 / ASA SUL/ 07S a 08S / Período: 14h às 18h/ Bolsa: R$ 750+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ENGENHARIA AMBIENTAL - 1 vaga

Cód.: 03331847/ Vaga: 1 / ÁGUAS CLARAS/ 05S a 09S / Período: 14h às 18h/ Bolsa: R$ 600+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ENGENHARIA DE

AGRIMENSURA - 1 vaga

Cód.: 03329278 / Vaga: 1 / ASA NORTE/ 07S a 10S / Período: VARIÁVEL / Bolsa: R$ 800+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - 1 vaga

Cód.: 03324744 / Vaga: 1 / PLANO PILOTO/ 04S a 10S / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 1.125,69+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ENFERMAGEM- 14 vagas

Cód.: 03313578 / Vagas: 5 / ASA SUL/ 01S ao 03S / Período: VARIÁVEL / Bolsa: R$ 750+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



FARMÁCIA - 1 vaga

Cód.: 03309558 / Vaga: 1 / ASA NORTE/ 01S ao 06S / Período: 16h às 22h/ Bolsa: R$ 860+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



FISIOTERAPIA - 1 vaga

Cód.: 03328206 / Vaga: 1 / ÁGUAS CLARAS/ 06S / Período: 8h às 12h/ Bolsa: R$ 500+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



MODA– 1 vaga

Cód.: 03337322/ Vaga: 1 / ASA SUL/ 01S ao 04S / Período: 12h às 18h/ Bolsa: R$ 600+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ODONTOLOGIA – 1 vaga

Cód.: 03328298 / Vaga: 1 / ASA NORTE / 01S ao 07S / Período: 13h às 19h/ Bolsa: R$ 500 +benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet



DESIGN GRÁFICO – 1 vaga

Cód.: 03332102 / Vaga: 1 / ASA NORTE/ 02S ao 08S / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 670+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet



TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO – 1 vaga

Cód.: 03306923 / Vaga: 1 / GUARÁ/01S ao 03S/ Período: 09h às 16h/ Bolsa: R$ 1.000+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



TECNOLOGIA EM GESTÃO DE

RECURSOS HUMANOS – 3 vagas

Cód.: 03311351/ Vaga: 1 / SUDOESTE / 01A ao 03S / Período: 13h às 19h/ Bolsa: R$ 650+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 1 vaga

Cód.: 03321460 / Vaga: 1 / AREAL ÁGUAS/ 01A ao 04S / Período: 8h às 12h/ Bolsa: R$ NÃO INFORMADO+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLV. DE SISTEMAS – 1 vaga

Cód.: 03331805 / Vaga: 1 / RIACHO FUNDO/ 01A ao 07S / Período: VARIÁVEL/ Bolsa: R$ 1.000+benefícios / Requisitos: Windows, Word, Excel e internet.



ESPRO - 94 vagas

Para assuntos urgentes, entre em contato com a central de atendimento pelos telefones (11) 2504-1174 / (11) 3132-7732, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, ou pelo e-mail: aprendiz@espro.org.br. O cadastro para jovem aprendiz deve ser feito no site: aprendiz.espro.org.br.





JOVEM APRENDIZ

Empresa: privada / Ensino fundamental, médio, técnico ou superior / Vagas: 2 / Remuneração: R$ 788 + VT / Horário: 8h às 14h - seg. a sex. / 14 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino fundamental, técnico, médio ou cursando superior / Vagas: 4 / Remuneração: R$ 490,83 + VT + Assist. odontológica / Horário: 8h às 12h - seg. a sex. / 15 a 21 anos.



Empresa: privada / Ensino médio cursando ou concluído / Vaga: 1 / Bolsa: R$ 500 + VT + VR / Horário: 8h às 12h - seg. a sex. / 16 a 20 anos.



Empresa: privada / Ensino fundamental, médio, técnico ou superior / Vagas: 4 / Remuneração: R$ 731,59 + VT + Assist. odontológica / Horário: 12h às 18h - seg. a sex. / 14 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino fundamental, médio, técnico ou superior / Vagas: 4 / Remuneração: R$ 731,59 + VT + Assist. odontológica / Horário: 10h às 16h - seg. a sex. / 14 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino fundamental, médio técnico ou superior / Vagas: 4 / Remuneração: R$ 731,59 + VT + Assist. odontológica / Horário: 14h às 20h - seg. a sex. / 14 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino médio concluído / Vaga: 1 / Remuneração: R$ 655 + VT + VR + Assist. Médica / Horário: 8h às 14h – seg. a sex. / 18 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino médio, técnico ou cursando superior / Vagas: 3 / Bolsa: R$ 720 + VT + VR + Assist. Médica e odontológica / Horário: 10h às 16h - seg. a sex.



Empresa: privada / Ensino médio, técnico ou cursando superior / Vaga: 1 / Bolsa: R$ 500 + VT + Assist. odontológica / Horário: 14h às 18h - seg. a sex. / 17 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino médio, técnico ou cursando superior / Vagas: 3 / Remuneração: R$ 731,59 + VT + Assist. odontológica / Horário: 10h às 16h - seg. a sex. / 18 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino médio, técnico ou superior / Vagas: 3 / Remuneração: R$ 731,59 + VT + Assist. odontológica / Horário: 12h às 18h - seg. a sex. / 18 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino médio, técnico ou superior / Vagas: 3 / Remuneração: R$ 490,83 + VT + VR + Assist. odontológica / Horário: 13h às 17h - seg. a sex. / 18 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino médio, técnico ou superior / Vaga: 1 / Remuneração: R$ 736,24 + VT + VR + Assist. Médica e odontológica / Horário: 8h às 14h - seg. a sex. / 18 a 22 anos.



Empresa: privada / Ensino médio, técnico ou superior / Vagas: 4 / Remuneração: R$ 490,83 + VT + Assist. odontológica / Horário: 14h às 18h - seg. a sex. / 15 a 21 anos.



IEL Instituto Euvaldo Lodi - 35 vagas

ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO

Empresa: Privada – 108467/ Sem.: 1º ao 3°/ Vaga: 1 / Brazlândia/ Bolsa: R$ 450 + AT/ Período: 8h às 14h/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108467.

Empresa: Privada – 108539/ Sem.: 1º ao 2°/ Vaga: 1 / Asa Norte/ Bolsa: R$ 550 + AT/ Período: 14h às 18h/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108539.



ENSINO TÉCNICO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa: Privada– 108558- Sem.: 1º ao 3°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 800+ AT+ AR/ Período: 7h às 13h/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108558.

Empresa: Privada– 108557- Sem.: 1º ao 3°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 800+ AT+ AR/ Período: 7h às 13h/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108557.

TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA

Empresa: Privada– 108454- Sem.: 1º ao 4°/ Vaga: 1 / Águas Claras/ Bolsa: R$ 700+ AT/ Período: 8h às 15h (1h de intervalo)/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108454.

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

Empresa: Privada– 108612- Sem.: 1º ao 4°/ Vagas: 2/ Recanto das Emas/ Bolsa: R$ 600+ AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108612.

ENSINO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO

Empresa: Privada– 108438- Sem.: 1º ao 6°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 998+ AT/ Período: 11h às 17h / Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108438.

Empresa: Privada– 108610- Sem.: 6º ao 8°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 800+ AT/ Período: 6. horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108610.

Empresa: Privada– 108545- Sem.: 1º ao 8°/ Vaga: 1 / São Sebastião/ Bolsa: R$ 400+ AT/ Período: 4 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Excel/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108545.

Empresa: Privada– 108614- Sem.: 1º ao 8°/ Vaga: 1 / Asa Norte/ Bolsa: R$ 1.000+ AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Windows/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108614.

Empresa: Privada– 108672- Sem.: 3º ao 8°/ Vaga: 1 / Asa Norte/ Bolsa: R$ 900+ AT+ AR/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108672.

Empresa: Privada– 108713- Sem.: 3º ao 7°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 650+ AT+ Auxílio alimentação/ Período: 9h às 15h/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108713.

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Empresa: Privada– 108434- Sem.: 2º ao 4°/ Vaga: 1 / Asa Sul/ Bolsa: R$ 650+ AT+ AR/ Período: 9h às 16h (1h de intervalo)/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108434.

Empresa: Privada– 108613- Sem.: 1º ao 6°/ Vaga: 1 / Asa Norte/ Bolsa: R$ 1.000+ AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Windows/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108613.

ARQUITETURA E URBANISMO

Empresa: Privada– 108607- Sem.: 7º ao 10°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$800+ AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108607.

ARQUIVOLOGIA

Empresa: Privada– 108608- Sem.: 6º ao 10°/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 750+ AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos; Pacote Office/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108608.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Empresa: Privada – 108609/ Sem: 6º ao 8º/ Vaga: 1 / Sig/ Bolsa: 800 + AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos: Pacote Office/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108609.

Empresa: Privada – 108594/ Sem: 5º ao 7º/ Vaga: 1 / Ceilândia/ Bolsa: 600 + AT/ Período: 12h às 18h/ Conhec. Exigidos: Pacote Office/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108594.

Empresa: Privada – 108556/ Sem: 1º ao 8º/ Vaga: 1 / Planaltina DF/ Bolsa: 600 + AT/ Período: 12h às 18h/ Conhec. Exigidos: Pacote Office/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108556.

Empresa: Privada – 108623/ Sem: 1º ao 5º/ Vaga: 1 / Asa Norte/ Bolsa: 800 + AT/ Período: 12h às 17h/ Conhec. Exigidos: Pacote Office/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108623.

Empresa: Privada – 108689/ Sem: 4º ao 6º/ Vaga: 1 / Águas Claras/ Bolsa: 600 + AT/ Período: 13h às 18h/ Conhec. Exigidos: Pacote Office/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108689.

Empresa: Privada – 108718/ Sem: 4º ao 8º/ Vaga: 1 / Asa Sul/ Bolsa: 700 + AT/ Período: 11h às 17h/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108718.

DESIGN GRÁFICO

Empresa: Privada – 108550/ Sem: 1º ao 3º/ Vagas: 3/ Park Way/ Bolsa: 600+ AT/ Período: 8h às 14h/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108550.

DIREITO

Empresa: Privada – 108611/ Sem: 6º ao 10º/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: 800+ AT/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos: Pacote Office/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108611.

EDUCAÇÃO FISICA

Empresa: Privada – 108706/ Sem: 1º ao 8º/ Vaga: 1 / Asa Sul/ Bolsa: 1.200+ AT+ Alimentação na empresa/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108706.

ENFERMAGEM

Empresa: Privada – 108707/ Sem: 2º ao 10º/ Vaga: 1 / Vila Planalto/ Bolsa: 600+ AT+/ Período: 6 horas diárias flexíveis/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108707.

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Empresa: Privada – 108690/ Sem: 5º ao 10º/ Vaga: 1 / Ceilândia/ Bolsa: 800+ AT/ Período: 8h às 14h/ Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108690.

JORNALISMO

Empresa: Privada – 107592/ Sem: 6º ao 9º/ Vaga: 1 / Asa Sul/ Bolsa: 1.000 + AT/ Período: 12h às 18h / Conhec. Exigidos: Word e Excel/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 107592.

Empresa: Privada – 108455/ Sem: 4º ao 7º/ Vaga: 1 / Asa Sul/ Bolsa: 800 + AT/ Período: 8h às 14h / Conhec. Exigidos: Word e Excel/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque: 108455.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Empresa: Privada– 108716- Sem.: 3º ao 7º/ Vaga: 1 / Sia/ Bolsa: R$ 650 + AT+/ Período: 9h às 15h/ Conhec. Exigidos; curricular/ Enviar currículo para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque: 108716.

SECRETARIADO EXECUTIVO

Empresa: Privada– 108520/ Sem: 1º ao 6º/ Vaga: 1 / Lago Sul/ Bolsa: 600+ AT/ Período: 6h30 às 12h30 / Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque 108520.

Empresa: Privada– 108521/ Sem: 1º ao 6º/ Vaga: 1 / Lago Sul/ Bolsa: 600+ AT/ Período: 15h às 21h / Conhec. Exigidos: curricular/ Enviar currículos para: curriculos.iel@sistemafibra.org.br no assunto coloque 108521.

IF estágio Instituto Fecomércio/DF - 38 vagas O instituto está atendendo apenas a distância. O antedimento presencial é apenas para emissão de contratos. É preciso agendar horário. Telefone: (61) 3962-2023. E-mail: acompanhamento.if@institutofecomerciodf.com.br. Site: www.institutofecomerciodf.com.br. Endereço: SCS, QD. 6, Edifício Jessé Freire, 5° andar, Brasília - DF.

JOVEM APRENDIZ

ENSINO MÉDIO

Cód.: JA 234. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 475 + AT. Horário: a combinar. Sia. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 234



Cód.: JA 235. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 712,50 + AT + AR. Horário: 7h às 13h. Lago Sul. Restrição: a partir dos 18 aos 22 anos. Residir: no DF. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 235



Cód.: JA 236. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 519,50 + AT. Horário: 8h às 12h. Núcleo Bandeirante. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 236



Cód.: JA 237. Vagas: 2. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 530 + AT. Horário: 8h30 às 12h30 ou 14h às 18h. Samambaia. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 237



Cód.: JA 238. Vagas: 2. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 722,50 + AT. Horário: 8h às 12h ou 14h às 18h. Ceilândia. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 238



ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO

Cód.: 161896. Vagas: 2. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 8h às 14h. Ceilândia. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 161896



Cód.: 161895. Vagas: 2. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 8h às 14h. Valparaíso. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 161895



Cód.: 188704. Vaga: 1. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 8h às 14h. Taguatinga. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 188704



Cód.: 184443. Vagas: 2. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 550 + AT. Horário: 8h às 14h ou 12h às 18h. Gama. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 184443



Cód.: 161032. Vaga: 1. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: a combinar. Gama. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 161032

Cód.: 167986. Vaga: 1. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 10h às 16h. Águas Claras. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 167986



Cód.: 185951. Vaga: 1. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 9h às 15h. Águas Claras. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 185951



Cód.: 184936. Vagas: 2. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 450 + AT. Horário: 8h às 12h e ao sábado 8h às 15h. Gama. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 184936



ENSINO TÉCNICO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 184904. Vaga: 1. Sem.: a partir do 1º. Bolsa: R$ 550 + AT. Horário: 8h às 14h. Taguatinga. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 184909



TÉCNICO EM SECRETARIADO

Cód.: 184904. Vaga: 1. Sem.: a partir do 1º. Bolsa: R$ 550 + AT. Horário: 8h às 14h. Taguatinga. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 184909



ENSINO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 185800. Vaga: 1. Sem.: a partir do 1º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 12h às 18h. Águas Claras. Enviar o currículo: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 185800



Cód.: 160910. Vaga: 1. Sem.: a partir do 4º. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 10h às 16h. SIA. Enviar o currículo: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 160910



Cód.: 189679. Vaga: 1. Sem.: a partir do 2º. Bolsa: R$ 800 + AT. Horário: 8h às 14h ou 12h às 18h. Asa Norte. Enviar o currículo: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 189679



CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Cód.: 169808. Vagas: 4. Sem.: a partir do 2º. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: a combinar. Taguatinga. Enviar o currículo: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 169808



EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHAREL

Cód.: 415736. Vagas: 5. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: a combinar. Taguatinga. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 415736



MARKETING

Cód.: 188206. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 800 + AT. Horário: 8h às 12h. Aeroporto. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 188206



Cód.: 182570. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 12h às 18h. Sia. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 182570



Cód.: 412651. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 600 + AT. Horário: 13h às 18h. Sobradinho. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 412651



PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Cód.: 182570. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 12h às 18h. Sia. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 182570



Cód.: 412651. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 600 + AT. Horário: 13h às 18h. Sobradinho. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 412651

Renapsi - Rede Nacional de Aprendizagem - 56 vagas

Estudantes devem cadastrar o currículo no site: renapsi.org.br/ coronavirus





JOVEM APRENDIZ

Empresa: Privada/ Ensino médio completo/ Vagas: 2 / Bolsa: R$ 736,24 + VT/ Horário: 9h às 13h – seg. a sex. / 18 a 21 anos

Empresa: Privada/ Ensino fundamental ou médio cursando/ Vagas: 4 / Bolsa: R$ 522,50 + VT / Horário: 8h às 12h – seg. a sex. / 15 a 17 anos

Empresa: Pública / Ensino médio completo ou cursando / Vagas: 20 / Bolsa: R$ 1.045 + VT + VA / Horário: 8h às 14h – seg. a sex. / 18 a 22 anos

Empresa: Privada/ Ensino médio completo ou cursando / Vagas: 3 / Bolsa: R$ 490,82 + VT + VA / Horário: 8h às 12h – seg. a sex. / 15 a 17 anos

Empresa: Privada/ Ensino fundamental, médio ou técnico cursando/ Vagas: 2 / Bolsa: R$ 490,82 + VT/ Horário: 14h às 18h – seg. a sex. / 18 a 21 anos

Empresa: Privada/ Ensino médio completo ou cursando / Vagas: 3 / Bolsa: R$ 522,50 + VT / Horário: 14h às 18h – seg. a sex. / 15 a 17 anos

Empresa: Pública/ Ensino médio completo ou cursando / Vagas: 3 / Bolsa: R$ 490,82 + VT + VA / Horário: 8h às 12h – seg. a sex. / 14 a 17 anos



