Agências e empresas oferecem 1.147 vagas de emprego

Nas últimas semanas, 13 agências do trabalhador retomaram a prestação de serviço presencial ao público. Para garantir a saúde dos usuários e servidores, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. Pessoas que fazem parte do grupo de risco não serão atendidas, mas podem fazer a solicitação de serviços (como seguro desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social) por meio da Central Alô Trabalhador no telefone 158; por meio dos aplicativos Sine Fácil e Carteira de trabalho Digital, disponíveis para celulares Android ou iOS; e também pelo site: empregabrasil.mte.gov.br. Do total de Agências do Trabalhador, três não reabriram nem têm previsão de voltar a funcionar por enquanto: são os postos de Guará, Itapoã e Câmara Legislativa

Escola Eleva

Vagas em Brasília

A Escola Eleva está com vagas abertas em Brasília, para sua unidade que será inaugurada no primeiro trimestre de 2021. As inscrições estão liberadas para quem se interessar pelos cargos de inspetores escolares, professores, cargos de coordenação entre outros. A depender da vaga, os requisitos mínimos para participar do processo são: ensino médio completo, experiência em cuidados com crianças, experiência em atendimento público e conhecimentos em Google Docs e pacote Office. Todas as vagas, requisitos e canal de inscrição podem ser acessados em: escolaeleva.gupy.io

>>Startup de nanotecnologia

Parceiros no DF

A Aya Tech, startup de nanotecnologia de São Paulo, está buscando representantes comerciais no Distrito Federal. A empresa comercializa um spray descontaminante de máscaras de pano, roupas e outras superfícies chamado. Além do spray desinfetante, a empresa desenvolveu a linha de antissépticos sem álcool Gy que neutralizam vários vírus. Os interessados em representar a Aya Tech no DF devem enviar currículo para o e-mail: jack@aya-tech.com.br. O processo seletivo será 100% online.

Canadá

Oportunidades fora

A região de Quebec, no Canadá, está recrutando trabalhadores e estudantes brasileiros. A seleção on-line foi lançada pela Québec na Cabeça, iniciativa da agência de desenvolvimento econômico Québec International. As inscrições vão até 14 de setembro e a fase de entrevista ocorrerá em outubro. Há vagas nas áreas de tecnologia e transformação alimentar, além de programas de estudo em 11 instituições da região que ofertam mais de 60 cursos. O currículo do candidato deve estar em francês e as entrevistas serão feitas no mesmo idioma. Para participar, é necessário criar uma conta e enviar currículo para o site www.moncompte.quebecentete.com.

Trainee

Inscrições até hoje

A Jaguar Mining, empresa de extração e produção de ouro, está com inscrições abertas para o processo seletivo de trainees. Os candidatos devem ter se formado nos últimos cinco anos nas áreas de geologia, engenharia de minas, eletromecânica ou afins e ter nível intermediário de inglês. É necessário que os interessados tenham disponibilidade para residir nas regiões de Conceição do Pará (MG) ou Santa Bárbara (MG). As inscrições se encerram neste domingo (6/9) no link jobs.solides.com/vagas/33793.

BRQ

Vagas para programadores

A BRQ Digital Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país, está com mais de 320 vagas abertas para trabalho remoto nas áreas de engenharia de software e desenvolvedores. Para se candidatar e conferir informações, acesse: www.brq.com/carreiras.

TI E DESIGN

100 chances remotas

O centro de inovação Cesar, com sede em Recife, está com as inscrições abertas para as áreas de engenharia de testes e de software, ciência de dados e design. Candidatos de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever, pois a empresa oferece jornada de trabalho flexível e regime de home office. Colaboradores têm direito a receber bolsas de estudo em cursos de especialização na Cesar School. Inscrições: vagas.cesar.org.br.

Convenia

Atue em vendas

A Convenia, empresa de soluções direcionadas para a digitalização do departamento pessoal, está com sete oportunidades de emprego abertas remotamente durante a pandemia e, posteriormente, serão semipresenciais na cidade de São Paulo. Os cargos são de analista de marketing sênior, gerente de vendas e estágio em pré-vendas. Inscrições: convenia.gupy.io.

Authen

28 vagas

A Authen está com 28 vagas abertas para diversas funções, como designers, copywriters, relacionamento com o cliente e consultores de vendas. As vagas são remotas, porém, a partir de 2021, terão regime semipresencial no Rio de Janeiro e em São Paulo. A empresa desenvolve roupas especializadas para corrida de rua feminina. Inscrições: www.authen.com.br/trabalhe-conosco.

Vittude

Trabalho remoto

A Vittude, empresa referência em psicologia on-line, está com cinco vagas abertas para sucesso do cliente, analista de mídias sociais, analista de testes, profissional de pré-venda e uma vaga para estágio financeiro. A organização oferece a possibilidade de trabalho remoto por tempo indefinido. Caso volte a ser presencial, o trabalho será em São Paulo. O salário varia de R$ 3 mil a R$ 6 mil. Inscrições: bit.ly/vagasVittude.

Anymarket

>> Home office

A plataforma de integração com marketplaces Anymarket busca profissionais para trabalhar no modelo home office e na sede da empresa em Maringá. São 20 vagas disponíveis para o trabalho 100% remoto, com exceção das vagas júnior, que são para atuar na sede da empresa. As posições são para os níveis júnior, pleno e sênior. Experiência prévia com e-commerce será um diferencial. Confira as vagas e links para inscrição:

Analista de pré-vendas: pleno:bit.ly/implsistpleno

Analista de suporte pleno: bit.ly/implsistpleno

Desenvolvedor frontend angular sênior: bit.ly/desenangsen

Analista de requisitos pleno/sênior: bit.ly/anreqplenosen

Analista de testes pleno: bit.ly/antespleno

Desenvolvedor java pleno: bit.ly/desjavapleno

Desenvolvedor java sênior: bit.ly/desenvolvedorjavasenior

Burger King e Popeyes

Trainee e estágio

Estão abertas as inscrições para processo seletivo do programa trainee das empresas Burger King e Popeyes. O interessado deve ter se formado a partir de dezembro de 2018 ou se formar até dezembro de 2020 e ter disponibilidade de mudança. Interessados no programa trainee devem se inscrever no link bit.ly/traineebbk. Já as inscrições para a seleção de estágio começam na segunda quinzena deste mês. Para o estágio, o candidato precisa estar matriculado em curso de graduação com formação prevista para o fim de 2021 e dispor de 30 horas semanais para estagiar em São Paulo.

C&A

80 vagas

A C&A está com 80 vagas abertas em regime de home office para diversos cargos, alguns deles são: ux senior, ui senior, po pleno e sênior, engenheiro de software front end pleno, engenheiro de software front end sênior, engenheiro de software(.net) pleno e sênior, engenheiro de software(.java), analista bi sênior, coordenador software engineer, especialista front end, especialista (.net), especialista android, especialista (ios), especialista java. A empresa busca candidatos com formação superior em tecnologia. Para enviar currículo, acesse bit.ly/80nacea.

Spot Educação

Programa de trainee

A holding de educação Spot está com inscrições abertas para o programa de trainee Acelera Spot 2021. Profissionais recém-formados entre dezembro de 2018 ou com previsão de formatura para 2020 em qualquer curso de graduação poderão concorrer até 13 de setembro pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou em vagas.com. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.

Recruta Stone

Inscrições reabertas

A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, abre as inscrições para o Recruta Stone 2020. Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer inscrições até 17 de setembro pelo site www.recrutastone.com.br. O processo terá seis etapas, com testes on-line, questionário sobre a vida pessoal e entrevistas com líderes, além de uma etapa de resolução de casos. Os aprovados passarão seis meses em várias áreas da Stone para entender o funcionamento da empresa e decidir, em conjunto com a equipe de Pessoas, qual será a área de atuação definitiva.

Bynd

Mulheres na TI

A empresa de carona corporativa Bynd busca mulheres profissionais de tecnologia para o cargo de diretora chefe de tecnologia (CTO). As inscrições vão até 18 de setembro, o trabalho poderá ser realizado em regime de home office. Alguns benefícios são: vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e treinamento on-line. Inscrições: bit.ly/mulheresdeti.

Ericsson

Estágio e trainee

A Ericsson está com as inscrições abertas, até 25 de setembro, para vagas de estágio e trainee. A empresa busca jovens talentosos e inovadores que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações. São 46 vagas para estágio e três para trainees para atuação no Brasil. Há também duas vagas adicionais de trainee para atividades no Chile e na Argentina. Para poder se candidatar, é necessário ter formação acadêmica entre julho de 2019 e dezembro de 2020, além de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais e inglês fluente. Inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/erictalentos.

Eleva Educação

Quer ser trainee?

As inscrições para o programa de trainee da Eleva Educação, holding de ensino básico vão até 1º de outubro. O programa terá duração de um ano e meio com início previsto para janeiro de 2021. A Eleva Educação procura pessoas que tenham concluído o ensino superior entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. São oportunidades em dois setores: executivo e pedagógico. Inicialmente as vagas serão ofertadas no Rio de Janeiro, mas há possibilidade de abertura de novos postos nas outras cidades onde a holding está presente. Inscrições: www.elevatrainee.com.br.

KPMG

270 vagas

A KPMG abriu processo seletivo remoto para trainees dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou engenharia de produção. É necessário ter conhecimento intermediário em inglês, estar pelo menos no terceiro semestre da faculdade ou ter se formado em dezembro de 2018. Além da remuneração, os selecionados terão benefícios como: plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, curso de idioma, vale-transporte, vale-refeição, entre outros. Entre as 270 vagas, três são para o Centro-Oeste, nas cidades de Brasília, Goiânia e Cuiabá. As inscrições vão até 11 de outubro e podem ser

feitas pelo site www.kpmg.com.br.

Grupo Movile

Jovens talentos

O Grupo Movile, de empresas de tecnologia (que incluem iFood e Sympla), está com inscrições abertas para os programas de estágio e jovens talentos, voltado para recém-formados. São mais de 100 vagas para áreas como tecnologia e negócios em todas as empresas do grupo. O processo seletivo é totalmente on-line e ocorre em etapas de gamificação e seleção às cegas, para garantir diversidade. A remuneração é compatível com o mercado e a empresa também fornece vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, seguro de vida, bolsa para aulas de inglês e a possibilidade de home office. Pessoas de qualquer lugar do Brasil podem participar. Inscreva-se até 11 de outubro pelo site movile.com.br/mobiledream2021.

Grupo Prysmian

Trainee internacional

O Grupo Prysmian, de fabricação de cabos e sistemas de energia e de telecomunicações presente em mais de 50 países, está com as inscrições abertas para o programa trainee internacional. Profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão perto de se formar em áreas relacionadas a engenharia, administração e economia podem se inscrever. É necessário ser fluente em inglês e ter tido experiências internacionais com estágios ou intercâmbios. No Brasil, a empresa tem parques industriais em Sorocaba (SP) e Poços de Caldas (MG). Jovens do mundo todo podem se inscrever até 14 de novembro por meio do site bit.ly/traineePrys.

PRECISA-SE

CARGO VAGAS SALÁRIO

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 1.200

AÇOUGUEIRO 30 DE R$ 1.140 A R$ 1.700

AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 1 R$ 3.000

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 1 R$ 1.886,80

AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.192

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.155

AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA 4 R$ 1.045

BOMBEIRO HIDRÁULICO (PCD) 3 R$ 1.600,50

CONFEITEIRO 2 R$ 1.600 A R$ 1.800

CONTADOR 1 R$ 3.000

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 1 R$ 1.300

COSTUREIRA EM GERAL 1 R$ 1.245

DESENHISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS (MECÂNICA) 1 R$ 1.854

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (EDIFÍCIOS) 4 R$ 1.738

ENCARREGADO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS 3 R$ 1.045

FISCAL DE LOJA 4 R$ 1.400

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 6 R$ 1.184,45

GERENTE COMERCIAL 1 R$ 1.045

GERENTE DE MERCADO 1 R$ 1.045

LADRILHEIRO 3 R$ 1.600

LAVADOR DE CARROS 1 R$ 1.100

MARCENEIRO 1 R$ 2.000

MECÂNICO 1 R$ 3.000

MONTADOR 4 R$ 1.600

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 3 R$ 1.200

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 6 R$ 1.826,64

OPERADOR DE CAIXA 7 R$ 1.117

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (PCD) 3 R$ 1.200

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 2 DE R$ 1.400 A R$ 1.500

PADEIRO 1 R$ 1.500

PEDREIRO 2 R$ 1.675

PEDREIRO DE ALVENARIA 4 R$ 1.738

PINTOR DE CARROS 1 R$ 1.400

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.117

SERRALHEIRO (PCD) 3 R$ 1.100

SOLDADOR 16 DE R$ 600 (semana) A R$ 1.750

SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS 2 R$ 1.622

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 116 DE R$ 1.045 A R$ 2.000

TÉCNICO DE LABORATÓRIO - EXCLUSIVE ANÁLISES CLÍNICAS (PCD) 1 R$ 1.860

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 1 R$ 1.900

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 2 R$ 1.450

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (PCD) 1 R$ 2.500

VENDEDOR PRACISTA 16 DE R$ 1.045 A R$ 1.265

VIDRACEIRO 1 R$ 1.400

PCD - Vagas exclusivas para pessoas com deficiência



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:



Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5



Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia



Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD



Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração



Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central



Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I



Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11



Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11



Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública



Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n



Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3



Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural



Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras



Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso



Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste