Chances de emprego e trainee

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» Spot Educação

Programa de trainee

A holding de educação Spot está com inscrições abertas para o programa de trainee Acelera Spot 2021. Profissionais recém-formados entre dezembro de 2018 ou com previsão de formatura para 2020 em qualquer curso de graduação poderão concorrer até hoje (13/9) pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou em vagas.com. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.



» Dennis Group

Arquitetura

A Dennis Group, companhia de projetos de alimentos e bebidas dos Estados Unidos, está com as inscrições abertas para o programa trainee. As vagas são para estudantes dos cursos de arquitetura e engenharia com formação concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Também é necessário ter inglês avançado. As inscrições podem ser feitas até esta segunda (14/9) no link bit.ly/DennisTrainee.



» Recruta Stone

Inscrições reabertas

A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, reabriu as inscrições para o Recruta Stone 2020. Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer inscrições até quinta-feira (17/9) pelo site www.recrutastone.com.br. Os aprovados passarão seis meses em várias áreas da Stone para entender o funcionamento da empresa e decidir, em conjunto com a equipe depPessoas, qual será a área de atuação definitiva.



» Quero-Quero

Futuros executivos

A loja Quero-Quero, rede de material de construção, está com as inscrições abertas até o próximo domingo (20/9) para processo seletivo do programa trainee. O programa busca estudantes preferencialmente dos cursos de engenharia, economia e administração, com formação entre 2018 e 2020. Todas as etapas do processo serão remotas e um dos pré-requisitos é ter inglês avançado. Inscrições: bit.ly/Querotrainees.



» Banco Itaú

Formação de liderança

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee do Itaú Unibanco 2021. O processo seletivo busca estudantes de todos os cursos de graduação, com formação entre dezembro de 2018 e julho de 2022. Os trainees podem escolher dentre duas trilhas de conhecimento, negócios, varejo ou atacado, para estarem em contato com diversas especialidades e fornecer incentivo a novos formatos de trabalho. As inscrições podem ser feitas até 21 de setembro por meio do link: bit.ly/Itautrainee.



» Bunge

bioeletricidade

A BP Bunge Bioenergia, empresa inserida no mercado de etanol, bioeletricidade e açúcar no Brasil, está com inscrições abertas para programa de trainee. O processo seletivo busca por estudantes de diversos cursos de graduação, com formação entre dezembro de 2017 e julho de 2020. O programa tem duração de 12 meses e tem o propósito de desenvolver jovens para cargos de especialista nas áreas operacionais e corporativas. Interessados podem fazer as inscrições até 22 de setembro pelo link: bit.ly/TraineeBPB.



» Ericsson

Estágio e trainee

A Ericsson está com as inscrições abertas, até 25 de setembro, para vagas de estágio e trainee. A empresa busca jovens talentosos e inovadores que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações. São 46 vagas para estágio e três para trainees para atuação no Brasil. Há, também, duas vagas adicionais de trainee para atividades no Chile e na Argentina. Para poder se candidatar, é necessário ter formação acadêmica entre julho de 2019 e dezembro de 2020, além de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais e inglês fluente. Inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/erictalentos.



» PepsiCo

15 vagas

A PepsiCo está com inscrições abertas para programa de trainee até 30 de setembro. São 15 vagas nas áreas de marketing, recursos humanos, finanças, operações e vendas. Podem se candidatar pessoas com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Inscrições: daretodomore.pepsico.com/pt. A seleção será 100% on-line, os escolhidos deverão continuar em home office até o início de 2021, eventuais adaptações serão feitas com o decorrer da pandemia.