» Dasa

400 vagas

A Dasa abriu 100 vagas de emprego com foco em tecnologia e 300 em outras áreas. A instituição de medicina diagnóstica procura funcionários para trabalharem em vários estados e também no DF. São diversos cargos, como técnico de coleta, supervisor de atendimento, recepcionista, farmacêutico, analista digital, engenheiro de dados, engenheiro de software, entre outros. Inscrições: dasaexp.gupy.io.



» Bynd

Mulheres na TI

A empresa de carona corporativa Bynd busca mulheres profissionais de tecnologia para o cargo de diretora chefe de tecnologia (CTO). As inscrições vão até sexta (18/9). O trabalho poderá ser realizado em regime de home office. Alguns benefícios são: vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e treinamento on-line. Inscrições: bit.ly/mulheresdeti.



» International Paper

Formação industrial

A International Paper, empresa inserida na indústria de papéis e embalagens, está com inscrições abertas para programa trainee. Estudantes dos cursos de engenharia com graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 podem se candidatar. Um dos requisitos é ter mobilidade para morar em outros lugares do Brasil. Inscrições: bit.ly/traineepaper.



» Ensina Brasil

Desenvolvimento de lideranças

O Ensina Brasil, startup de educação sem fins lucrativos, está com inscrições abertas para processo seletivo que irá recrutar estudantes com previsão de graduação até dezembro de 2020, ou que tenham concluído a primeira graduação há, no máximo, 10 anos. O selecionado trabalhará como professor, dando aula por dois anos em escolas públicas vulneráveis. O trabalho é remunerado, com capacitação e mentorias constantes para o desenvolvimento de habilidades de liderança. As inscrições podem ser feitas por meio do site: ensinabrasil.org/nossoprograma.



» Ernst & Young

Vagas para programa trainee

A EY (Ernst & Young), empresa que oferece serviços de auditoria, impostos, transações corporativas e consultoria, está com inscrições abertas para programa de trainee direcionado para estudantes de todos os cursos de graduação que estejam a partir do penúltimo ano até os recém-formados (até dois anos de formação). Inscrições: bit.ly/EYPgtrainee.



» Vetor Brasil

Gestão pública

O Vetor Brasil, organização da sociedade civil que atua em parceria com governos estaduais e municipais com o objetivo de potencializar a gestão pública, está com inscrições abertas para programa trainee. O processo é voltado para estudantes com mais de 18 anos, em início de carreira, e que tenham concluído a graduação. Inscrições: bit.ly/traineeVetor.