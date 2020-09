Chances de estágio

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» Accenture

Vagas para diversidade

A Accenture está com as inscrições abertas para 24 vagas de estágio durante o mês de setembro. O público-alvo são universitários negros em situação de vulnerabilidade que serão os próximos talentos da empresa. Candidatos de qualquer região do Brasil podem se inscrever, pois o programa será cumprido remotamente. O trabalho começa em novembro e tem duração total de um ano no modelo home office. Estudantes que se autodeclararem negros e pardos cursando ensino superior podem se inscrever por meio do site: bit.ly/VAGASestagio. É preciso comprovar conhecimento e se identificar com, pelo menos, uma das áreas: tecnologia, negócios ou design.