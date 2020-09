Agências e empresas oferecem 316 vagas de emprego

CB Correio Braziliense

Nas últimas semanas, 13 agências do trabalhador retomaram a prestação de serviço presencial ao público. Para garantir a saúde dos usuários e servidores, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. Pessoas que fazem parte do grupo de risco não serão atendidas, mas podem fazer a solicitação de serviços (como seguro desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social) por meio da Central Alô Trabalhador no telefone 158; por meio dos aplicativos Sine Fácil e Carteira de trabalho Digital, disponíveis para celulares Android ou iOS; e também pelo site: empregabrasil.mte.gov.br. Do total de Agências do Trabalhador, três não reabriram nem têm previsão de voltar a funcionar por enquanto: são os postos de Guará, Itapoã e Câmara Legislativa

» Spot Educação

Programa de trainee

A holding de educação Spot está com inscrições abertas para o programa de trainee Acelera Spot 2021. Profissionais recém-formados entre dezembro de 2018 ou com previsão de formatura para 2020 em qualquer curso de graduação poderão concorrer até hoje (13/9) pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou em vagas.com. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.



» Dennis Group

Arquitetura

A Dennis Group, companhia de projetos de alimentos e bebidas dos Estados Unidos, está com as inscrições abertas para o programa trainee. As vagas são para estudantes dos cursos de arquitetura e engenharia com formação concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Também é necessário ter inglês avançado. As inscrições podem ser feitas até esta segunda (14/9) no link bit.ly/DennisTrainee.



» Recruta Stone

Inscrições reabertas

A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, reabriu as inscrições para o Recruta Stone 2020. Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer inscrições até quinta-feira (17/9) pelo site www.recrutastone.com.br. Os aprovados passarão seis meses em várias áreas da Stone para entender o funcionamento da empresa e decidir, em conjunto com a equipe depPessoas, qual será a área de atuação definitiva.

» Quero-Quero

Futuros executivos

A loja Quero-Quero, rede de material de construção, está com as inscrições abertas até o próximo domingo (20/9) para processo seletivo do programa trainee. O programa busca estudantes preferencialmente dos cursos de engenharia, economia e administração, com formação entre 2018 e 2020. Todas as etapas do processo serão remotas e um dos pré-requisitos é ter inglês avançado. Inscrições: bit.ly/Querotrainees.



» Banco Itaú

Formação de liderança

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee do Itaú Unibanco 2021. O processo seletivo busca estudantes de todos os cursos de graduação, com formação entre dezembro de 2018 e julho de 2022. Os trainees podem escolher dentre duas trilhas de conhecimento, negócios, varejo ou atacado, para estarem em contato com diversas especialidades e fornecer incentivo a novos formatos de trabalho. As inscrições podem ser feitas até 21 de setembro por meio do link: bit.ly/Itautrainee.



» Bunge

bioeletricidade

A BP Bunge Bioenergia, empresa inserida no mercado de etanol, bioeletricidade e açúcar no Brasil, está com inscrições abertas para programa de trainee. O processo seletivo busca por estudantes de diversos cursos de graduação, com formação entre dezembro de 2017 e julho de 2020. O programa tem duração de 12 meses e tem o propósito de desenvolver jovens para cargos de especialista nas áreas operacionais e corporativas. Interessados podem fazer as inscrições até 22 de setembro pelo link: bit.ly/TraineeBPB.



» Ericsson

Estágio e trainee

A Ericsson está com as inscrições abertas, até 25 de setembro, para vagas de estágio e trainee. A empresa busca jovens talentosos e inovadores que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações. São 46 vagas para estágio e três para trainees para atuação no Brasil. Há, também, duas vagas adicionais de trainee para atividades no Chile e na Argentina. Para poder se candidatar, é necessário ter formação acadêmica entre julho de 2019 e dezembro de 2020, além de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais e inglês fluente. Inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/erictalentos.



» PepsiCo

15 vagas

A PepsiCo está com inscrições abertas para programa de trainee até 30 de setembro. São 15 vagas nas áreas de marketing, recursos humanos, finanças, operações e vendas. Podem se candidatar pessoas com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Inscrições: daretodomore.pepsico.com/pt. A seleção será 100% on-line, os escolhidos deverão continuar em home office até o início de 2021, eventuais adaptações serão feitas com o decorrer da pandemia.

CARGO VAGAS SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 41 ENTRE R$ 1.119,85 E R$ 1.700

AJUDANTE DE CONFEITEIRO 1 R$ 1.200

AJUDANTE DE OBRAS 6 R$ 1.400

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 2 R$ 1.886,60

ATENDENTE DE LANCHONETE 12 R$ 1.200

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.500

AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.117

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 26 R$ 1.060

CASEIRO 2 ENTRE R$ 1.045 E R$ 1.300

CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.200

CHEFE DE COZINHA 1 R$ 1.250

CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.200

CONTADOR 1 R$ 3.000

CORRETOR DE IMÓVEIS 2 R$ 1.200

CORTADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.200

COSTUREIRA EM GERAL 1 R$ 1.245

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.500

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 10 R$ 1.800

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.045

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 6 R$ 1.184,45

GERENTE DE SERVIÇOS DE OFICINA 2 R$ 3.000

LADRILHEIRO 3 R$ 1.600

LAVADOR DE CARROS 1 R$ 1.100

MARCENEIRO 4 R$ 1.045

MECÂNICO 1 R$ 1.300

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 3 R$ 1.200

MOTORISTA CARRETEIRO 6 R$ 1.724,54

OPERADOR DE CAIXA 30 R$ 1.117

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 R$ 1.400

PADEIRO 1 R$ 1.500

PEDREIRO DE FACHADA 4 R$ 1.690

REPOSITOR DE MERCADORIAS 30 R$ 1.117

SALGADEIRO 1 R$ 1.200

SOLDADOR 6 ENTRE R$ 600 (SEMANA) E R$ 1.700

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 4 R$ 1.800

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 30 R$ 1.869,28

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA 20 R$ 1.539,54

VIDRACEIRO 1 R$ 1.400

PCD - Vagas exclusivas para pessoas com deficiência



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:



Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5



Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia



Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD



Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração



Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central



Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I



Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11



Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11



Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública



Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n



Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3



Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural



Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras



Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso



Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste