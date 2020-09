Chances de estágio

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» Accenture

Vagas para diversidade

A Accenture, multinacional de consultoria de gestão, está com as inscrições abertas para 24 vagas de estágio durante o mês de setembro. O prazo será encerrado conforme preenchimento das vagas. O público-alvo são universitários negros em situação de vulnerabilidade que serão os próximos talentos da empresa. Candidatos de qualquer região do Brasil podem se inscrever, pois todas as etapas e o trabalho serão feitos remotamente. O programa de estágio começa em novembro e tem duração total de um ano no modelo remoto, com seis meses dedicados à aceleração da startup. Estudantes que se autodeclararem negros e pardos cursando ensino superior podem se inscrever por meio do site: bit.ly/VAGASestagio. Além disso, é preciso comprovar conhecimento e se identificar com pelo menos uma das áreas: tecnologia, negócios ou design.



» CFA Society Brazil

O foco são as universitárias

A CFA Society Brazil, associação que reúne pessoas com certificação em análise financeira, está com 35 vagas reabertas para o Young Women in Investment, iniciativa voltada a mulheres universitárias com interesse em atuar no mercado financeiro. A instituição oferece curso on-line gratuito de janeiro a fevereiro de 2021 que abordará os tópicos finanças, gestão e liderança. Candidatas devem ter formatura prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, estatística, física, relações internacionais ou matemática. É preciso ter conhecimento intermediário em inglês. Após o curso, as jovens participarão de um programa de estágio remunerado com duração de quatro a seis meses em São Paulo. Interessadas podem efetuar as inscrições por meio do site youwin.org.br até 4 de outubro.