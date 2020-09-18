Precisa-se

420 VAGAS
VAGA QUANTIDADE SALÁRIO
ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2 R$ 1.700
AÇOUGUEIRO 60 ENTRE R$ 1.400 e R$ 1.700
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10 R$ 1.170
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 2 R$ 1.886,60
AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.150
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 50 R$ 1.060
AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA 1 R$ 1.190
CARPINTEIRO 6 R$ 1.507,46
CASEIRO 1 R$ 1.045
CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.200
CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.200
CONTADOR 10 R$ 3.500
CORRETOR DE IMÓVEIS 2 R$ 1.200
CORTADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.200
COSTUREIRA EM GERAL 3 R$ 1.245 a R$ 1.365
COZINHEIRO GERAL 3 R$ 1.300
CUMIM 5 R$ 1.200
ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 10 R$ 1.800
ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 2.500
INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 40 R$ 1.222,50
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 40 R$ 1.200
MARCENEIRO 3 R$ 1.232
MARMORISTA - EXCLUSIVE EMPREGADOR EM MARMORARIA 1 R$ 1.800
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 2 R$ 1.166
MOTOFRETISTA 10 ENTRE R$ 1.200 e R$ 1.555,33
MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$ 1.500
MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO 1 R$ 1.870
MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 1.200
OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE ESCAVADEIRA 2 R$ 2.100
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 1 R$ 2.100
PADEIRO 16 ENTRE 1.500 e R$ 1.600
PEDREIRO 6 R$ 1.587,87
PINTOR DE CASAS 6 R$ 1.500
PINTOR DE OBRAS 6 R$ 1.570,97
POLIDOR DE MÁRMORE E GRANITO (NA CONSTRUÇÃO) 2 R$ 1.600
SALGADEIRO 1 R$ 1.5000
SERRALHEIRO 24 R$ 1.300 e R$ 1.700
SOLDADOR 6 ENTRE R$ 1.200 e R$ 2.000
SUSHIMAN 2 R$ 1.300
TÉCNICO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 35 R$ 2.500
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 1.500
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 20 R$ 1.045
VENDEDOR INTERNO 2 R$ 400