Precisa-se

CB
Correio Braziliense
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postado em 18/09/2020 22:31

420 VAGAS


VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 2 R$ 1.700

AÇOUGUEIRO 60 ENTRE R$ 1.400 e R$ 1.700

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10 R$ 1.170

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 2 R$ 1.886,60

AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.150

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO 50 R$ 1.060

AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA 1 R$ 1.190

CARPINTEIRO 6 R$ 1.507,46

CASEIRO 1 R$ 1.045

CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.200

CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.200

CONTADOR 10 R$ 3.500

CORRETOR DE IMÓVEIS 2 R$ 1.200

CORTADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.200

COSTUREIRA EM GERAL 3 R$ 1.245 a R$ 1.365

COZINHEIRO GERAL 3 R$ 1.300

CUMIM 5 R$ 1.200

ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 10 R$ 1.800

ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 2.500

INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 40 R$ 1.222,50

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 40 R$ 1.200

MARCENEIRO 3 R$ 1.232

MARMORISTA - EXCLUSIVE EMPREGADOR EM MARMORARIA 1 R$ 1.800

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 2 R$ 1.166

MOTOFRETISTA 10 ENTRE R$ 1.200 e R$ 1.555,33

MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$ 1.500

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO 1 R$ 1.870

MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 1.200

OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE ESCAVADEIRA 2 R$ 2.100

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 1 R$ 2.100

PADEIRO 16 ENTRE 1.500 e R$ 1.600

PEDREIRO 6 R$ 1.587,87

PINTOR DE CASAS 6 R$ 1.500

PINTOR DE OBRAS 6 R$ 1.570,97

POLIDOR DE MÁRMORE E GRANITO (NA CONSTRUÇÃO) 2 R$ 1.600

SALGADEIRO 1 R$ 1.5000

SERRALHEIRO 24 R$ 1.300 e R$ 1.700

SOLDADOR 6 ENTRE R$ 1.200 e R$ 2.000

SUSHIMAN 2 R$ 1.300

TÉCNICO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 35 R$ 2.500

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 1.500

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 20 R$ 1.045

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 400


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