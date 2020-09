Chances de trainee

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» Quero-Quero

Futuros executivos

A loja Quero-Quero, rede de material de construção, está com as inscrições abertas até este domingo (20/9) para processo seletivo do programa trainee. O programa busca estudantes preferencialmente dos cursos de engenharia, economia e administração, com formação entre 2018 e 2020. Todas as etapas do processo serão remotas e um dos pré-requisitos é ter inglês avançado. Inscrições: bit.ly/Querotrainees.

» Ensina Brasil

Novos líderes

A startup de educação Ensina Brasil está com inscrições abertas para processo seletivo que recrutará universitários com previsão de graduação até dezembro de 2020, ou que tenham concluído a primeira graduação há no máximo 10 anos. O programa simula processos trainees tradicionais. Os selecionados trabalharão como professores, dando aula por dois anos em escolas públicas. O trabalho é remunerado, com capacitação e mentorias constantes para o desenvolvimento de habilidades de liderança. As inscrições podem ser feitas até esta segunda (21/9) no site: ensinabrasil.org/nossoprograma.

» Banco Itaú

Formação de liderança

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee do Itaú Unibanco 2021. O processo seletivo busca estudantes de todos os cursos de graduação, com formação entre dezembro de 2018 e julho de 2022. Os trainees podem escolher dentre duas trilhas de conhecimento, negócios de varejo ou atacado, para estarem em contato com diversas especialidades e fornecer incentivo a novos formatos de trabalho. As inscrições podem ser feitas até esta segunda (21/9) por meio do link: bit.ly/Itautrainee.



» Bunge

bioeletricidade

A BP Bunge Bioenergia, empresa inserida no mercado de etanol, bioeletricidade e açúcar no Brasil, está com inscrições abertas para programa trainee. O processo seletivo busca por estudantes de diversos cursos de graduação, com formação entre dezembro de 2017 e julho de 2020. O programa tem duração de 12 meses e tem o propósito de desenvolver jovens para cargos de especialista nas áreas operacionais e corporativas. Interessados podem fazer as inscrições até terça (22/9) pelo link: bit.ly/TraineeBPB.

» Alpargatas

Seleção inovadora

A Alpargatas, empresa brasileira de atuação global, donas das marcas Havaianas, Osklen e Mizuno, está recrutando 20 jovens talentos para a turma de Trainees de 2021. O programa ocorre também nas operações internacionais da empresa. Serão 16 vagas para a sede em São Paulo, duas para o escritório de Madri, uma para Los Angeles e uma para Hong Kong. O prazo para inscrições vai até 5 de outubro e, no Brasil, o salário é de R$ 7 mil. As inscrições para o Programa de Trainee Global 2021 devem ser feitas no link: http://alpargatas.grupociadetalentos.com.br/.

» Ericsson

Estágio e trainee

A Ericsson está com as inscrições abertas, até sexta (25/9), para vagas de estágio e trainee. A empresa busca jovens talentosos e inovadores que queiram contribuir para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações. São 46 vagas para estágio e três para trainees para atuação no Brasil. Há, também, duas vagas adicionais de trainee para atividades no Chile e na Argentina. Para poder se candidatar, é necessário ter formação acadêmica entre julho de 2019 e dezembro de 2020, além de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais e inglês fluente. Inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/erictalentos.



» International Paper

trainee industrial

A International Paper, indústria de papéis e embalagens, está com inscrições abertas até sexta (25/9) para programa trainee. Estudantes dos cursos de engenharia com graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 podem se candidatar. Um dos requisitos é ter mobilidade para morar em outros lugares do Brasil. Inscrições: bit.ly/traineepaper.

» Gerdau

Para engenheiras

A Gerdau, empresa fornecedora de aço, está com inscrições abertas para o programa trainee G.Future: uma nova geração de líderes, que oferece 11 vagas exclusivas para mulheres com formação em engenharia entre 2018 e 2020. A seleção conta com cinco etapas totalmente on-line. A admissão e as atividades terão início em novembro nas operações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Interessadas podem efetuar as inscrições até o próximo domingo (27/9) pelo link: bit.ly/GerdauMulheres.



» PepsiCo

15 vagas

A PepsiCo está com inscrições abertas para programa de trainee até 30 de setembro. São 15 vagas nas áreas de marketing, recursos humanos, finanças, operações e vendas. Podem se candidatar pessoas com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Inscrições: daretodomore.pepsico.com/pt. A seleção será 100% on-line, os escolhidos deverão continuar em home office até o início de 2021, eventuais adaptações serão feitas com o decorrer da pandemia.



» Tetra Pak

Futuros talentos

A Tetra Pak, multinacional de processamento e envase de alimentos, está com inscrições abertas para o programa Futuros Talentos com vagas para estágio e trainee. Para o programa trainee, estudantes graduados entre dezembro de 2018 e janeiro de 2021 podem se candidatar até 30 de setembro pelo link: bit.ly/FuturosTalentos2021. Para ambos processos seletivos, os aprovados iniciarão as atividades em janeiro de 2021. Para o processo seletivo de estágio, as inscrições podem ser feitas até 5 de outubro por meio do link: www.estagio.tetrapak.com.

» Saint-Gobain

30 chances

O grupo Saint-Gobain está com 30 vagas abertas para o programa trainee 2021, com inscrições até 30 de setembro. Os interessados devem ter formação concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020 em qualquer curso de ciências exatas ou humanas. O processo seletivo exige inglês avançado e disponibilidade para mudança de cidade e unidade da Federação. Os escolhidos começam a trabalhar em janeiro de 2021 e terão capacitação de mais de 250 horas. Inscrições: bit.ly/traineesaintglobal.



» Burger King e Popeyes

Carreira promissora

Estão abertas as inscrições para processo seletivo do programa trainee das empresas Burger King e Popeyes. O interessado deve ter se formado entre dezembro de 2018 e 2020 e ter disponibilidade de mudança. Interessados no programa trainee devem se inscrever no site vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/Traineebkepopeyes2021 até 30 de setembro.



» Vale

Trainee em mineradora

A Vale está com inscrições abertas para programa trainee até 30 de setembro. A mineradora busca por estudantes de todos os cursos de graduação com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. O programa tem a duração de 18 meses, e a empresa tem alguns pré-requisitos, como inglês avançado, disponibilidade para mudanças ou viagens e interesse em se desenvolver para ocupar cargos de liderança. Candidatos podem se inscrever por meio do site: bit.ly/Traineevale.



» Grupo Boticário

Geração B

O Grupo Boticário está com inscrições abertas, até 1º de outubro, para processo seletivo de estágio e trainee. A seleção será feita de forma totalmente remota, e candidatos de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever. São cerca de 50 vagas para todas as áreas e não haverá testes de inglês. Uma novidade este ano é a oportunidade de autodidatas na área de programação se inscreverem para o programa de estágio sem exigência de idade mínima ou curso superior. Interessados podem se candidatar por meio do site www.eufacobonito.com.br.



» Eleva Educação

Quer ser trainee?

As inscrições para o programa de trainee da Eleva Educação, holding de ensino básico, vão até 1º de outubro. O programa terá duração de um ano e meio com início previsto para janeiro de 2021. A Eleva Educação procura pessoas que tenham concluído o ensino superior entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. São oportunidades em dois setores: executivo e pedagógico. Inicialmente, as vagas serão ofertadas no Rio de Janeiro, mas há possibilidade de abertura de novos postos nas outras cidades onde a holding está presente. Inscrições: www.elevatrainee.com.br.

» Grupo Big

Programa de talentos

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, está com inscrições abertas para programa trainee até 9 de outubro. Estudantes de nível superior e recém-formados que tenham interesse em atuar no setor corporativo (20 vagas) ou de operações (100 vagas) podem se candidatar. Inscrições: bit.ly/grupobig.



» KPMG

270 vagas

A KPMG abriu processo seletivo remoto para trainees dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou engenharia de produção. É necessário ter conhecimento intermediário em inglês, estar pelo menos no terceiro semestre da faculdade ou ter se formado em dezembro de 2018. Entre as 270 vagas, três são para o Centro-Oeste, nas cidades de Brasília, Goiânia e Cuiabá. As inscrições vão até 11 de outubro e podem ser feitas pelo site www.kpmg.com.br.



» Grupo Movile

Jovens talentos

O Grupo Movile, de empresas de tecnologia (que incluem iFood e Sympla), está com inscrições abertas para os programas de estágio e jovens talentos, voltado para recém-formados. São mais de 100 vagas. O processo seletivo é totalmente on-line e ocorre em etapas de gamificação e seleção às cegas, para garantir diversidade. Inscreva-se até 11 de outubro pelo site movile.com.br/mobiledream2021.



» Grupo Prysmian

Programa

O Grupo Prysmian, empresa multinacional que desenvolve e fabrica cabos e sistemas de energia e de telecomunicações, está com as inscrições abertas para o programa trainee internacional. Profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão perto de se formar nas áreas relacionadas a engenharia, administração e economia podem se inscrever. É necessário ser fluente em inglês e ter tido experiências internacionais com estágios ou intercâmbios. No Brasil, a empresa tem parques industriais em Sorocaba (SP) e Poços de Caldas (MG). Inscrições até 14 de novembro por meio do site bit.ly/traineePrys.



» Ernst & Young

Futuros diretores

A EY (Ernst & Young), empresa de auditoria, transações corporativas e consultoria, está com inscrições abertas para programa trainee direcionado a recém-formados há até dois anos e estudantes de todos os cursos de graduação a partir do penúltimo semestre. Na EY, o selecionado terá a oportunidade de traçar um plano de carreira e, após o programa, se tornará auditor, assessor ou consultor, até chegar à posição de sênior. O funcionário segue evoluindo até fazer parte do quadro societário como diretor ou sócio da empresa. Candidatos podem fazer as inscrições, que ficam abertas durante todo o ano, por meio do link: bit.ly/EYPgtrainee.