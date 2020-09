Chances de estágio

CB Correio Braziliense

» 3M do Brasil

Programa de estágio

A multinacional de tecnologia 3M está com inscrições abertas, até o próximo domingo (4/10), para programa de estágio com vagas para Brasília, Sumaré, Ribeirão Preto e Itapetininga. Estudantes de cursos de graduação ou técnicos das áreas de química, mecânica, plástico, alimentos, mecatrônica e segurança do trabalho podem se inscrever. É preciso ter disponibilidade para estagiar 30 horas por semana por até dois anos em setores como marketing, RH, vendas ou finanças. A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.600 para universitários e R$ 1.000 para alunos de cursos técnicos, além de assistência médica e odontológica. As etapas do processo seletivo são remotas e o início do estágio será em janeiro de 2021. Inscrições podem ser feitas pelo site 3M.com.br/carreiras.



» CFA Society Brazil

Para universitárias

A CFA Society Brazil, associação que reúne pessoas com certificação em análise financeira, está com 35 vagas reabertas para o Young Women in Investment, iniciativa voltada a mulheres universitárias com interesse em atuar no mercado financeiro. A instituição oferece curso on-line gratuito de janeiro a fevereiro de 2021, que abordará os tópicos finanças, gestão e liderança. Candidatas devem ter formatura prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia, estatística, física, relações internacionais ou matemática. É preciso ter conhecimento intermediário em inglês. Após o curso, as jovens participarão de um programa de estágio remunerado com duração de quatro a seis meses em São Paulo. Interessadas podem efetuar as inscrições por meio do site youwin.org.br até o próximo domingo (4/10).



» Unilever

Programa de estágio e trainee

A Unilever, fabricante de marcas como Seda, Rexona, Kibon e Ben&Jerry’s, está com inscrições abertas para o programa de estágio 2021 e, em 28 de setembro, abrirá as inscrições para o programa de trainee. O processo seletivo será 100% on-line, com feedbacks direcionados em cada uma das etapas. As inscrições vão até 20 de outubro no site: unileverparatodes.com.br