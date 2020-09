Lista de concursos

CB Correio Braziliense

55 concursos

5.342 vagas



Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 55 concursos 5.342 vagas, além de cadastro de reserva, em órgãos locais e federais. No DF, há um edital aberto com 60 vagas. Para o Centro-Oeste, há sete seleções abertas com 182 vagas. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para mais de 70 oportunidades. Há ainda 14 seleções para outras regiões com 4.945 vagas. Nas universidades federais, são 21 processos seletivos e 55 oportunidades. Os institutos federais oferecem 7 concursos e 30 postos vagos.



LOCAIS — DISTRITO FEDERAL



DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF)

Inscrições até 5 de outubro no site: www.cebraspe.org.br. Concurso com 60 vagas nas áreas de direito (30), administração (8), arquivologia (1), arquitetura (2), jornalismo (1), contabilidade (5), economia (1), engenharia civil (2), banco de dados (1), desenvolvimento de sistemas (2), redes (3), psicologia (2), serviço social (2). Salário inicial: R$ 5.241,22. Taxa: R$ 101,87. Edital: bit.ly/3jzVJS6 (pág. 68).



NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL (MB) 1

Inscrições até segunda-feira (28/9) no site: www.marinha.mil.br. Concurso com 56 vagas para o curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de praças da Marinha. Salários: entre R$2.320 e R$ 3.380. Taxa: R$ 46.

MARINHA DO BRASIL (MB) 2

Inscrições até 5 de outubro no site: www.marinha.mil.br/sspm. Concurso com 24 vagas apenas para homens no quadro técnico de praças da armada (qtpa) para técnico em eletroeletrônica (11) e técnico em mecânica (13). Salários: entre R$ 1.414,82 e R$ 3.825. Taxa: R$ 44.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) 1

Inscrições reabertas até 1º de outubro no site: www.gov.br/ebserh/pt-br. Concurso sem número de vagas específico para médicos temporários (medicina de emergência, anestesiologista, clínica médica, medicina intensiva) para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus. Salário: R$ 8.984,81. Taxa: não há.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) 2

Inscrições reabertas até 1º de outubro no site: www.gov.br/ebserh/pt-br. Concurso sem número de vagas específico para médicos temporários (medicina do trabalho e plantonista) para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus. Salário: R$ 8.984,81. Taxa: não há.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH) 3

Inscrições reabertas até 1º de outubro no site: www.gov.br/ebserh/pt-br. Concurso sem número de vagas específico para médicos temporários (neonatologia, ginecologia e obstetrícia e pediatria) para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus. Salário: R$ 8.984,81. Taxa: não há.



LOCAIS - CENTRO-OESTE

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A (SANEAGO)

Inscrições de segunda-feira (28/9) até 28 de outubro no site: centrodeselecao.ufg.br. Concurso com 25 vagas, sendo 24 imediatas e uma de cadastro reserva para técnico em enfermagem do trabalho (1) e técnico em segurança do trabalho (24). Salário: R$ 4.443,57. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE GOIANDIRA (GO)

Inscrições até quarta-feira (30/9) no site: www.omniconcursospublicos.com.br. Concurso com 28 vagas para assistente social do Cras (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo do Cras (1), auxiliar de serviços gerais (4), fiscal de posturas e edificações (1), fiscal de tributos (1), motorista (4), odontólogo (1), oficial de serviços gerais - merendeira (4), professor P-III (5), psicólogo do Cras (1) e servente de pedreiro (4). Salários: entre R$ 1.045 e R$ 3.319,07. Taxas: entre R$ 30 e R$ 50.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO) 1

Inscrições até 13 de outubro no site: www.mpgo.mp.br/coliseu. Concurso com uma vaga para secretário auxiliar da comarca de Nova Crixás. Salário: R$ 3.549,56. Taxa: R$ 62,02.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO) 2

Inscrições até 13 de outubro no site: www.mpgo.mp.br/coliseu. Concurso com uma vaga para oficial de promotoria da comarca de Flores de Goiás. Salário: R$ 3.549,56. Taxa: R$ 62,02.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO) 3

Inscrições até 13 de outubro no site: www.mpgo.mp.br/coliseu. Concurso com uma vaga para oficial de promotoria da comarca da Cidade de Goiás. Salário: R$ 3.549,56. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE (MS)

Inscrições prorrogadas até 15 de novembro no site: bit.ly/3kA0zz6. Concurso com 126 vagas para administrador (1), advogado (2), analista de controle interno (2), analista de sistemas (1), assistente social (2), auditor fiscal de tributos municipais (1), contador (1), enfermeiro (6), farmacêutico/ bioquímico (1), fiscal de inspeção municipal (1), jornalista (1), médico de estratégia de saúde de família (2), nutricionista (2) odontólogo (2), pedagogo (1), profissional de educação física (1), psicólogo (2), professor regente de ensino infantil (8), professor de ensino fundamental do 1º ao 5º anos (8), professor de artes ensino fundamental (2), professor da educação física ensino fundamental (3), agente comunitário de saúde (3), agente de combate às endemias (1), assistente de atividades organizacionais (10), assistente de educação infantil (5), cuidador social (3), fiscal de tributos municipais (1), orientador social (1), secretário escolar (1), técnico agrícola (1), técnico contábil (1), técnico de informática (1), técnico de laboratório (1), técnico de recursos humanos (1), técnico em enfermagem (6), técnico em higiene dental (1), técnico em radiologia (1), assistente de apoio escolar (6), agente de limpeza (10), assistente de serviços de saúde (1), auxiliar mecânico (1), eletricista (1), gari (5), mecânico de máquinas e veículos (1), motorista (6), operador de motoniveladora (1), operador de pá carregadeira (1), agente de serviços especializados (7), vigia (1). Salários: entre R$ 1.065,75 e R$ 4.032. Taxas: entre R$ 80 e R$ 200.



INSTITUTO GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH) (GO)

Inscrições até 13 de dezembro por meio de envio dos documentos exigidos para o endereço de e-mail selecao.rh@igh.org.br. Concurso exclusivo para pessoas com deficiência (PCD) para formação de cadastro reserva para advogado, analista de sistemas, analista administrativo sênior, auxiliar operacional, médico infectologista, agente de portaria, analista de compras, analista de recursos humanos, analista de departamento pessoal, analista de saúde bucal, analista de qualidade, analista fiscal, analista fiscal sênior, eletricista, assistente de recursos humanos, cirurgião dentista, assistente de departamento pessoal, auxiliar de farmácia, biomédico, auxiliar de manutenção, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, fisioterapeuta, líder de higienização, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico do trabalho, médico intensivista, médico neonatologista, médico neurologista, médico obstetra, médico otorrinolaringologista, motorista, nutricionista, recepcionista, técnico de enfermagem, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de laboratório, ouvidor, analista administrativo, analista de compras pleno, analista de compras sênior, auxiliar administrativo, cirurgião plástico, maqueiro, médico cardiologista, médico pediatra, médico cirurgião, oficial de manutenção, psicólogo, técnico de segurança do trabalho, assistente de faturamento, auxiliar de patrimônio, eletricista, faturista, médico ginecologista, agente de portaria, auxiliar de farmácia, instrumentador cirúrgico, médico do trabalho, médico nutrólogo, técnico de imobilização ortopédica, técnico de refrigeração, nutricionista, analista de sistemas, analista administrativo, analista patrimonial, assistente de departamento pessoal, assistente de faturamento, assistente de qualidade, assistente social, eletricista, encarregado de manutenção, engenheiro de segurança do trabalho, jardineiro, motorista, motorista de ambulância, ouvidor, pedreiro, pintor, recepcionista e supervisor de higienização. Salários: entre R$ 1.126 e R$ 13.686. Taxa: não há. Edital: bit.ly/2O0UEE5.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU (SE)

Inscrições até segunda-feira (28/9) no site: conhecimento.fgv.br/concursos/cma20. Concurso com 52 vagas e formação de cadastro reserva para assistente administrativo (15), assistente legislativo (10), intérprete e tradutor de libras (2), técnico de tecnologia da informação (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em taquigrafia (4), analista administrativo (5), analista legislativo (3), jornalista (3), contador (1) enfermeiro (1), redator (1), médico (1), procurador judicial (2) e relações públicas (1). Salários: entre R$ 1.600 e R$ 2.300. Taxas: entre R$ 70 e R$ 80.

PREFEITURA DE ANDIRÁ (PR)

Inscrições até quinta-feira (1º/10) presencialmente no endereço: Vigilância Sanitária Municipal - Praça Sant'Ana, 344, Centro, Andirá, (PR). Concurso com três vagas para agente de endemias (1), enfermeiro (1) e técnico de enfermagem (1). Salários: entre R$ 3.146,02 e R$ 1.422,81. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalandira

PREFEITURA DE BARRA MANSA (RJ) 1

Inscrições até quinta-feira (1º/10) no site: concursos.institutoacesso.org.br. Concurso com quatro vagas para procurador. Salário: R$ 998. Taxa: R$ 99,50.

PREFEITURA DE BARRA MANSA (RJ) 2

Inscrições até quinta-feira (1º/10) no site: concursos.institutoacesso.org.br. Concurso com 1.077 vagas para administrador de banco de dados (1), administrador de redes, segurança e sistemas (2), analista ambiental (2), analista em gestão pública (2), auditor fiscal do tesouro municipal (6), auditor municipal de controle interno (4), biólogo (2), contador (10), enfermeiro (14), enfermeiro obstetra (1), engenheiro agrônomo (2), engenheiro ambiental (2), engenheiro civil (5), engenheiro civil – hidrologia (1), engenheiro eletricista (2), engenheiro florestal (1), farmacêutico (4), fonoaudiólogo (1), jornalista (4), médico anestesista (2), médico auditor (2), médico cirurgião geral (2), médico cirurgião vascular (1), médico clínico geral (8), médico do trabalho (2), médico ginecologista (4), médico obstetra ginecologista (1), médico otorrinolaringologista (2), médico pediatra (4), médico veterinário (3), nutricionista (4), orientador educacional (20), orientador pedagógico (26), pedagogo (3), perito médico (5), psicólogo (9), psicopedagogo (1), professor de artes (18), professor de ciências (10), professor de educação física (35), professor de ética e cidadania (1), professor de espanhol (8), professor de francês (2), professor de inglês (15), professor de matemática (26), professor de português (18), professor de geografia (11), professor de história (4), professor de séries iniciais (152), agente de combate ao vetor (54), agente administrativo (18), agente de apoio à educação (31), auxiliar de secretaria (38), fiscal municipal (8), fiscal sanitário (3), guarda municipal (20), agente de saúde pública (14), agente disciplinador (2), agente educador (2), auxiliar de recreação (70), intérprete de libras (13), lanterneiro (1), técnico de informática (4), técnico de laboratório (1), técnico de segurança do trabalho (1), técnico em contabilidade (5), técnico em enfermagem (28), secretário escolar (4), técnico agropecuário/agrícola (2), técnico em farmácia (2), técnico em meio ambiente (2), técnico em radiologia (4), técnico em saúde bucal (2), topógrafo (1), mecânico de autos (4), mecânico de máquinas e motores (2), operador de motosserra (2), operador de retroescavadeira (2), operador de trator agrícola (1), motorista cnh d (24), armador (14), auxiliar de serviços gerais (194), calceteiro (6), carpinteiro (4), recepcionista (4), coveiro (9), pedreiro (13) e pintor (3). Salários: entre R$ 998 e R$ 1.587,38. Taxas: entre R$ 58,40 e R$ 99,50.

PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS (RJ)

Inscrições até 4 de outubro no site: bit.ly/concursoRiodasOstras. Concurso com 94 vagas para analista ambiental (1), analista processual (2), arquiteto (2), engenheiro ambiental (1), engenheiro civil (2), engenheiro eletricista (1), engenheiro florestal (1), fiscal de tributos (1), pedagogo (1), profissional de educação física (1), agente fazendário (1), apontador de produção (1), auxiliar de veterinário (1), desenhista projetista (1), encarregado (1), oficineiro artes manuais (1), oficineiro dança (1), oficineiro música (1), oficineiro teatro (1), orientador social (40), técnico agrícola (1), técnico em edificações (1), técnico em informática (2), técnico em meio ambiente (1), técnico em orçamento civil (1), topógrafo (1), cuidador social (14), bombeiro hidráulico (1), carpinteiro (1), coveiro (3), eletricista (1), pedreiro (2), pintor (1), serralheiro (1) e soldador (1). Salários: entre R$ 1.045 e R$ 7.583,93. Taxas: entre R$ 50 e R$ 100.

PREFEITURA DE UBERABA (MG)

Inscrições até 8 de outubro no site: bit.ly/IBGPconcursos. Concurso com 111 vagas e formação de cadastro reserva para agente comunitário de saúde (26) e agente de combate às endemias (85). Salário: R$ 1.400. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL (COMCAP)

Inscrições até 8 de outubro no site: bit.ly/3jKjPIU. Concurso com 145 vagas para gari de coleta (80), gari de limpeza pública (55) e motorista (10). Salários: entre R$ 1.870,84 e R$ 2.560,36. Taxa: R$ 50.



CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 14ª REGIÃO (CREFONO-4)

Inscrições até 8 de outubro no site: bit.ly/345gDmF. Concurso com 120 vagas, sendo quatro imediatas e 116 de cadastro reserva, para fonoaudiólogo fiscal (60), assistente administrativo (60). Salários: entre R$ 1.893,60 e R$ 4.882,47. Taxas: entre R$ 46 e R$ 53.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (CRM-MS)

Inscrições até 12 de outubro no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 225 vagas, sendo seis imediatas e 219 de cadastro reserva para auxiliar administrativo (15), copeira-serviços gerais (15), vigia (15), assistente administrativo (45), agente fiscal (25), analista administrativo (15), analista de informática (15), advogado (15), contador (15), contador interno (25) e médica fiscal (25). Salários: entre R$ 1.260,81 e R$ 5.939,12. Taxas: entre R$ 40 e R$ 50.

PREFEITURA DE COSTA MARQUES (RO)

Inscrições até 13 de outubro no site: bit.ly/Concursoibade. Concurso com 273 vagas, sendo 136 vagas imediatas e 137 de cadastro reserva para assistente social (3), cirurgião dentista (3), contador (1), controlador interno (1), enfermeiro (5), engenheiro civil (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (2), médico clínico geral (5), médico veterinário (1), nutricionista (2), professor municipal pedagogo (2), professor de educação física (2), professor de libras (2), psicólogo (3), agente administrativo (19), fiscal de vigilância sanitária (2), fiscal tributário (2), técnico de segurança do trabalho (1), técnico de enfermagem (5), técnico em radiologia (1), merendeira (8), monitor escolar (11), agente de saúde (4), auxiliar operacional de serviços diversos (12), coveiro (2), eletricista (2), mecânico (2), motorista de ambulância (3), motorista de veículos leves (4), motorista de veículos pesados (13), operador de trator de pneu (3), operador de retroescavadeira (3), operador de pá carregadeira (1), operador de motoniveladora patrol (2) e operador de escavadeira hidráulica (1). Salários: entre R$ 998 e R$ 9.800. Taxas: entre R$ 50 e R$100.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA (GO)

Inscrições até 26 de outubro no site: www.idib.org.br. Concurso com 432 vagas, sendo 72 imediatas e 360 de cadastro de reserva, para agente de serviços e obras públicas (3), agente de serviços gerais (5), auxiliar de higiene e alimentação (5), gari (9), vigia (5), agente comunitário de saúde (9), condutor de veículos (12), executor administrativo (10), eletricista (1), mecânico (1), operador de máquinas pesadas (1), soldador (1), assistente social (2), educador musical (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro ambiental (1), fiscal de meio ambiente (1), fiscal de saúde e vigilância sanitária (1), médico auditor (1) e psicólogo (2). Salários: entre R$1.050 e R$7.054. Taxas: entre R$70 e R$ 88.



POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ (PMPR)

Inscrições prorrogadas até 2 de novembro no site: portal.nc.ufpr.br. Concurso com 2.400 vagas para soldado policial militar (2.000) e de soldado bombeiro militar (400). Salários: entre R$ 1.933,63 e R$ R$4.263,67. Taxa: R$ 100. Edital: bit.ly/3hM9OKf.



CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – 26ª REGIÃO – CRESS-AC

Inscrições até 9 de novembro no site: www.quadrix.org.br. Concurso com cinco vagas, sendo uma imediata e quatro de cadastro e reserva para agente fiscal. Salário: R$ 2.507,98. Taxa: 65.

CÂMARA MUNICIPAL DE COROACI (MG)

Inscrições de 3 de novembro até 2 de dezembro no site: www.msmconsultoria.com.br/2020/cm_coroaci/ ou presencialmente na sede da Câmara. Concurso com quatro vagas para analista de comunicação (1), auxiliar de serviços gerais (1), contador (1) e secretário geral da Câmara (1). Salário: entre R$ 3.200 e R$ 1.191,29. Taxa: entre R$ 59 e R$ 160. Edital: bit.ly/camaracoroaci.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições de segunda-feira (28/9) até 30 de outubro no site: sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior de cirurgia geral. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxas: entre R$ 61,49 e R$ 88,05.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições de segunda-feira (28/9) até 30 de outubro no site: sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior de clínica médica. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ 145,78.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 1

Inscrições até este domingo (27/9) no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de tecnologias sustentáveis. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: não há. Edital: bit.ly/2QrdKED.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 2

Inscrições até 4 de outubro no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de engenharia de instrumentação automação e robótica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 3

Inscrições até 4 de outubro no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de engenharia de instrumentação automação e robótica, subárea processo de desenvolvimento de produto. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 4

Inscrições até 8 de outubro no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de biossistemas. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 5

Inscrições até 10 de outubro no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de neurociência aplicada. Salário: R$ 20.530,01. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT)

Inscrições até segunda-feira (28/9) no site: sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/. Concurso com uma vaga para enfermeiro. Salário: R$ 3.600,48. Taxa: R$ 45.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FEUSP)

Inscrições até segunda-feira (28/9) no site: bit.ly/2FQm8f7. Concurso com uma vaga para professor de ensino fundamental. Salário: entre R$ 1.918,72 e R$ 927,33. Taxa: não informada. Edital: bit.ly/32PizPe

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FFLCH - USP)

Inscrições até 8 de outubro no site: bit.ly/2FQm8f7. Concurso com uma vaga para professor de língua espanhola. Salário entre: R$ 1.918,72 e R$ 1.371,79. Taxa: não informada. Edital: bit.ly/35UesDb

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 1

Inscrições de segunda-feira (28/9) até 16 de outubro no site: www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Concurso com uma vaga para professor substituto de farmácia. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$5.831,21. Taxa: R$ 110.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 2

Inscrições até 30 de outubro no site: www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior de clínica cirúrgica. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 65. Edital: bit.ly/2VAmjQC.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 3

Inscrições até 30 de outubro no site: www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Concurso com cinco vagas para professor do magistério superior de ciências exatas e da Terra para as disciplinas de análise de desempenho (1), sistemas distribuídos (1), estrutura de dados (1), redes de computadores (1) e sistemas operacionais e algoritmos (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240. Edital: bit.ly/2NGs2Qp.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 4

Inscrições até 18 de dezembro no site: www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior de medicina. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 65.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (Unesp) 1

Inscrições até quinta-feira (1º/10) no site: inscricoes.unesp.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de farmácia. Salário: R$ 1.862,82. Taxa: R$ 102.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (Unesp) 2

Inscrições até quinta-feira (1º/10) no site: inscricoes.unesp.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de química farmacêutica. Salário: R$ 1.331,82. Taxa: R$ 102.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UFTPR)

Inscrições até 4 de outubro no site: portal.utfpr.edu.br/editais/concursos. Concurso com uma vaga para professor substituto na área de matemática. Salários: entre R$ 1.174,07 e R$ 3.130,85. Taxa: R$ 107.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 5 de outubro no site: aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/. Concurso com uma vaga para professor substituto do magistério superior de artes visuais. Salários: entre R$ 2.795,40 e R$ 3.522,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

Inscrições até 7 de outubro pelo e-mail: coord.acad.pf@uffs.edu.br. Concurso com duas vagas para professor do magistério superior substituto de otorrinolaringologia (1) e pediatria (1). Salários: entre R$2.236,32 e R$3.522,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editaluffs.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (Unicamp)

Inscrições até 8 de outubro no site: www.sis.cgu.unicamp.br. Concurso com uma vaga para professor de microbiologia e imunologia. Salário: R$ 11.069,37. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições de 5 até 19 de outubro no site: sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB. Concurso com 30 vagas para professores do magistério superior de geotécnica ambiental (1), mecânica das estruturas computacional (1), engenharia mecânica - materiais e processos de fabricação (1), cultura musical brasileira, história do jazz, apreciação da música popular instrumental brasileira (1), musicoterapia e percepção musical (1), artes visuais - licenciatura (1), desenho técnico (1), design gráfico: projeto e teoria (1), transporte aéreo (1), educação física e saúde coletiva (1), ciência da informação - biblioteconomia - organização e tratamento da informação (1), ciência da informação - biblioteconomia - tecnologias da informação e comunicação (1), cultura e humanidades (1), cardiologia (1), cirurgia torácica (1), patologia clínica/medicina laboratorial (1), psiquiatria (1), semiologia (1), urologia (1), diagnóstico bucal (1), ortodontia (1), patologia oral e maxilofacial e patologia geral (1), anatomia animal (1), morfologia (1), física experimental (2), doenças infecciosas e parasitárias (1), saúde coletiva (2) e química inorgânica (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 9.616,18. Taxas: entre R$ 45 a R$ 192.



INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 1

Inscrições até este domingo (27/9) no site: www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com uma vaga para professor substituto de geografia. Salários: entre R$ 3.588,85 e R$ 6.289,21. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 2

Inscrições até 6 de outubro no site: www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto. Concurso com uma vaga para professor substituto de geografia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFEs)

Inscrições até terça-feira (29/9) pelo e-mail: cepac.cs@ifes.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de ciências contábeis. Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/32VOEF3.

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até terça-feira (29/9) pelo e-mail: carlos.jorge@ifnmg.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de história/sociologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalifnmg.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFB)

Inscrições até quinta-feira (1º/10) no site: concursos.ifpb.edu.br/. Concurso com 17 vagas para professor substituto de guitarra elétrica (1), administração/empreendedorismo (1), administração (1), ciências biológicas (1), gastronomia (1), geografia (1), sociologia (2), pedagogia/metodologia (1), probabilidade e estatística (1), matemática (1), didática (1), letras - língua portuguesa (1), violão (1), eventos (1), eletrotécnica (1), administração geral/empreendedorismo (1). Salário: a partir de R$ 3.126,31. Taxa: R$ 100. Edital: bit.ly/3csf6sM

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE (IFFluminense)

Inscrições até 7 de outubro no site: concursos.iff.edu.br/. Concurso com quatro vagas para profissionais técnicos especializados em língua de sinais. Salário: 4.180,66. Taxa: R$ 70. Edital: bit.ly/3iVGIt2.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS (IFTO)

Inscrições de segunda-feira (28/9) até 7 de outubro pelo e-mail: seletivoprofessor.palmas@ifto.edu.br. Concurso com cinco vagas de cadastro e reserva para professor substituto de turismo, hospitalidade e lazer. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalifto.