Como participar dos programas exclusivos para negros?

MS Mateus Salomão*

O Ministério Público do Trabalho em São Paulo recebeu uma série de denúncias contra a Magazine Luiza - (crédito: Cytonn Photography/Unsplash)

O programa de trainee anunciado pelo Magazine Luiza é voltado para formar futuras lideranças da empresa. A rede informou que, atualmente, 53% do quadro de funcionários são formados por pretos e pardos, mas apenas 16% deles ocupam cargos de liderança. Dessa forma, com a proposta de reparar as desigualdades dentro da companhia, o Magazine tornou o processo seletivo de trainee exclusivo para negros.

O programa exige que o candidato tenha se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em curso de bacharelado ou licenciatura. Nesta edição, exige-se que o candidato se autodeclare negro. O salário é de R$ 6.600, além de benefícios. As inscrições estão abertas até 12 de outubro no site maga.lu/trainee2021. O processo seletivo inclue testes e entrevistas.

A multinacional alemã Bayer anunciou dois programas: um, de trainee, e outro, de mentoria, ambos focados em profissionais negros. As inscrições estão abertas somente para o primeiro e vão até 21 de outubro. Para participar, acesse o site: liderancanegra.ciadetalentos.com.br.

O programa oferece 19 vagas em várias cidades da região Sudeste e Nordeste. O candidato precisa ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. A remuneração é de R$ 6.900, mais benefícios. A Elanco Saúde Animal também anunciou programa de estágio direcionado a afro-descendentes e pessoas com deficiência (PCD).

Racismo reverso?

A analista de desenvolvimento de ações afirmativas e treinamento em empresas Heloise da Costa (foto: Arquivo Pessoal)

O Ministério Público do Trabalho em São Paulo indeferiu denúncias recebidas contra a decisão do Magazine Luiza. A analista de desenvolvimento de ações afirmativas e treinamento em empresas do Instituto Identidades do Brasil (ID-BR) Heloise da Costa ressalta que atitudes como as dessas companhias reconhecem a realidade de desigualdade racial no contexto de cargos executivos. “As empresas estão numa desproporcionalidade muito grande de representação, quando a gente vai olhar cargos mais altos”, lembra.

Heloise ressalta que a repercussão negativa nas redes sociais está relacionada a uma falsa ideia de harmonia racial entre brancos e negros. “A gente só está vendo tudo isso porque, no DNA racista da sociedade brasileira, não se aceita que pessoas negras estejam em lugar de destaque”, afirma.



Existe ilegalidade?

Advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame enxerga que, por essas medidas serem pontuais, não descumprem a legislação (foto: Dani Yin/Divulgação)

A advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame enxerga que, por serem pontuais e não impedirem a contratação de empregados de outras raças, as iniciativas não descumprem a legislação. “É uma ação afirmativa para tentar minimizar um dano antigo, que decorre de toda uma estrutura social. Mas entendo que o corte não deve ser somente por raça, mas, também, social, de maneira a privilegiar os realmente mais prejudicados”, destaca.

Repercussão esperada

A diretora executiva de gestão de pessoas do Magalu, Patrícia Pugas, conta que já esperava que o projeto desencadeasse debates.

Diretora executiva de gestão de pessoas do Magalu, Patrícia Pugas (foto: Denise Andrade/Divulgação)

Vale ressaltar que a repercussão polarizada rendeu uma valorização de cerca de 2,6% nas ações da empresa negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo até terça-feira (23). A executiva reforça que, mesmo com os ataques, a rede continuará com o programa de diversidade e inclusão. “Trata-se de uma decisão de negócio para corrigir uma distorção interna, que é nociva. Somos mais fortes, se mais diversos,” esclarece.

Corrigir desigualdades

Por meio de nota, a Bayer afirmou que o programa de trainee é o primeiro em 10 anos que traz um recorte étnico-racial e que vem para auxiliar a empresa na composição de um quadro mais diverso. “O programa observa a legislação vigente, inclusive o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê a possibilidade de ações afirmativas por parte das iniciativas pública e privada”, afirma.

Confira a lista de programas de trainee abertos

Gerdau

Para engenheiras

A Gerdau, empresa fornecedora de aço, está com inscrições abertas para o programa trainee G.Future: uma nova geração de líderes, que oferece 11 vagas exclusivas para mulheres com formação em engenharia entre 2018 e 2020. A seleção conta com cinco etapas totalmente on-line. A admissão e as atividades terão início em novembro nas operações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Interessadas podem efetuar as inscrições até este domingo (27/9) pelo link.

PepsiCo

15 vagas

A PepsiCo está com inscrições abertas para programa de trainee até quarta-feira (30/9). São 15 vagas nas áreas de marketing, recursos humanos, finanças, operações e vendas. Podem se candidatar pessoas com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Inscrições. A seleção será 100% on-line, os escolhidos deverão continuar em home-office até o início de 2021, eventuais adaptações serão feitas com o decorrer da pandemia.

Tetra Pak

Futuros talentos

A Tetra Pak, multinacional de processamento e envase de alimentos, está com inscrições abertas para o programa Futuros Talentos com vagas para estágio e trainee. Para o programa trainee, estudantes graduados entre dezembro de 2018 e janeiro de 2021 podem se candidatar até quarta-feira (30/9) pelo link. Para ambos os processos seletivos, os aprovados iniciarão as atividades em janeiro de 2021. Para o processo seletivo de estágio, as inscrições podem ser feitas até 5 de outubro por meio do link.

Saint-Gobain

30 chances

O grupo Saint-Gobain está com 30 vagas abertas para o programa trainee 2021, com inscrições até quarta-feira (30/9). Os interessados devem ter formação concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020 em qualquer curso de ciências exatas ou humanas. O processo seletivo exige inglês avançado e disponibilidade para mudança de cidade e unidade da Federação. Os escolhidos começam a trabalhar em janeiro de 2021 e terão capacitação de mais de 250 horas. Inscrições.

Burger King e Popeyes

Carreira promissora

Estão abertas as inscrições para processo seletivo do programa trainee das empresas Burger King e Popeyes. O interessado deve ter se formado entre dezembro de 2018 e 2020 e ter disponibilidade de mudança. Interessados no programa trainee devem se inscrever no site até quarta-feira (30/9).

Vale

Trainee em mineradora

A Vale está com inscrições abertas para o programa trainee até quarta-feira (30/9). A mineradora busca por estudantes de todos os cursos de graduação com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. O programa tem a duração de 18 meses, e a empresa tem alguns pré-requisitos, como inglês avançado, disponibilidade para mudanças ou viagens e interesse em se desenvolver para ocupar cargos de liderança. Candidatos podem se inscrever por meio do site.

Grupo Boticário

Geração B

O Grupo Boticário está com inscrições abertas, até quinta-feira (1º/10), para processo seletivo de estágio e trainee. A seleção será feita de forma totalmente remota, e candidatos de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever. São cerca de 50 vagas para todas as áreas e não haverá testes de inglês. Uma novidade este ano é a oportunidade de autodidatas na área de programação se inscreverem para o programa de estágio sem exigência de idade mínima ou curso superior. Interessados podem se candidatar por meio do site.

Eleva Educação

Quer ser trainee?

As inscrições para o programa de trainee da Eleva Educação, holding de ensino básico, vão até quinta-feira (1º/10). O programa terá duração de um ano e meio com início previsto para janeiro de 2021. A Eleva Educação procura pessoas que tenham concluído o ensino superior entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. São oportunidades em dois setores: executivo e pedagógico. Inicialmente as vagas serão ofertadas no Rio de Janeiro, mas há possibilidade de abertura de novos postos nas outras cidades onde a holding está presente. Inscrições.

Alpargatas

Jovens talentos

A Alpargatas, empresa brasileira de atuação global, donas das marcas Havaianas, Osklen e Mizuno, está recrutando 20 jovens talentos para a turma de Trainees de 2021. O programa ocorre também nas operações internacionais da empresa. Serão 16 vagas para a sede em São Paulo, duas para o escritório de Madri, uma para Los Angeles e uma para Hong Kong. O prazo para inscrições vai até 5 de outubro e, no Brasil, o salário é de R$ 7 mil. As inscrições para o Programa de Trainee Global 2021 devem ser feitas no link.

Louis Dreyfus Company

Programa de Trainee 2021

A Louis Dreyfus Company (LDC), empresa de comercialização de produtos agrícolas, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2021. Para participar, os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, além de possuir nível avançado ou fluente em inglês e disponibilidade para viagens ou mudança de cidade. Os jovens selecionados iniciarão as atividades na empresa em janeiro de 2021. Este ano, o processo seletivo será 100% virtual. As inscrições devem ser feitas até 18 de outubro pelo site.

Porto Seguro

Programa de Estágio e Trainee

A Porto Seguro está com inscrições abertas para os programas de Estágio e de Trainee que, juntos, somam 32 vagas em diferentes áreas do Grupo Porto Seguro .Os interessados em ingressar no Programa de Estágio têm até o dia 9 de outubro para garantir sua inscrição, que pode ser feita pelo site, onde também encontram detalhes sobre as oportunidades disponíveis. As inscrições para o Programa de Trainee, por sua vez, acontecem aqui e vão até 25 de outubro.





