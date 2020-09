Magazine Luiza abre 400 vagas de emprego em São Paulo

E EuEstudante

(crédito: Leandro Freitas )

Magalu está com 400 oportunidades de trabalho temporário em Franca (SP). As posições são para o cargo de atendente no Luiza Resolve, Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da instituição. O objetivo das contratações é sustentar o pós-venda das liquidações de Black Friday e Natal. Interessados devem ter no mínimo 18 anos e aptidão em informática. A primeira fase da seleção será realizada por meio de um teste on-line de português e matemática. Para se candidatar, acesse o site da empresa.



Após a prova de português e matemática, os candidatos passarão por um momento em grupo, também on-line. Depois serão realizados a pré-entrevista, teste de digitação e a última etapa consiste em uma entrevista individual feita de maneira remota. Os concorrentes devem ter boa digitação e facilidade para utilizar sistemas internos da Magalu. As vagas são para o call center localizado em Franca (SP), os contratados que se destacarem poderão conseguir um emprego fixo.