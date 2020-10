Participe de live gratuita no YouTube e conheça mais sobre o Start BSB

E EuEstudante

(crédito: Reprodução site Start BSB)

Será transmitida nesta sexta-feira, às 18h30, uma conversa on-line sobre o Start BSB. O evento é gratuito e poderá ser assistido pelo YouTube. Os interessados em participar devem se inscrever no site. A live contará com a presença Ana Victoria Nunes da Fundação CERTI e com o professor Alexandre Loureiro, coordenador de cursos de pós-graduação do Instituto de Educação Superior de Brasília(Iesb), a intenção é explicar o funcionamento do programa que visa respaldar startups e projetos inovadores do Distrito Federal.



As inscrições para fazer parte do programa vão até 15 deste mês. É necessário residir no Distrito Federal, ou no entorno, e ter mais de 18 anos. A iniciativa é promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), e operada pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi).



O projeto conta com mais de R$ 5 milhões em recursos. Os donos dos projetos aprovados receberão bolsas, capacitações on-line sobre vendas, gestão e marketing. Além disso, os empreendedores receberão suporte para ampliação do negócio. Para conhecer todos os benefícios e condições, acesse a plataforma on-line do Start BSB.