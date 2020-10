Chances de trainee

CB Correio Braziliense

» Bayer

exclusivo para negros

A multinacional alemã Bayer anunciou dois programas: um, de trainee, e outro, de mentoria, ambos focados em profissionais negros. As inscrições estão abertas somente para o primeiro e vão até 21 de outubro. Para participar, acesse o site: liderancanegra.ciadetalentos.com.br.

» Nestlé Brasil

Trainee 2021

Estão abertas, até 18 de outubro, as inscrições para o Programa de Trainee 2021 da Nestlé Brasil, disponíveis no site www.traineenestle2021.com.br. O processo será conduzido de forma totalmente digital e a distância.

» Grupo Big

Programa de talentos

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, está com inscrições abertas para programa trainee até sexta-feira (9/10). Estudantes de nível superior e recém-formados que tenham interesse em atuar no setor corporativo (20 vagas) ou de operações (100 vagas) podem se candidatar. Inscrições: bit.ly/grupobig.



» KPMG

270 vagas

A KPMG abriu processo seletivo remoto para trainees dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou engenharia de produção. É necessário ter conhecimento intermediário em inglês, estar pelo menos no terceiro semestre da faculdade ou ter se formado em dezembro de 2018. Entre as 270 vagas, três são para o Centro-Oeste, nas cidades de Brasília, Goiânia e Cuiabá. As inscrições vão até o próximo domingo (11/10) e podem ser feitas pelo site www.kpmg.com.br.

» Grupo Movile

Jovens talentos

O Grupo Movile, de empresas de tecnologia (que incluem iFood e Sympla), está com inscrições abertas para os programas de estágio e jovens talentos voltados para recém-formados. São mais de 100 vagas. O processo seletivo é totalmente on-line e ocorre em etapas de gamificação e seleção às cegas, para garantir diversidade. Inscreva-se até o próximo domingo (11/10) pelo site movile.com.br/mobiledream2021.

» Poliedro Educação

Trainee e Summer Job

O grupo educacional Poliedro está com inscrições abertas para os programas de Trainee e de Summer Job, ambos para atuação nas unidades de São José dos Campos e São Paulo. As inscrições estão disponíveis até 10 de outubro nos seguintes endereços: bit.ly/traineepoliedro e bit.ly/summerjobpoliedro.

» Johnson & Johnson

Próximos líderes

A companhia de saúde Johnson & Johnson está com inscrições abertas para o programa de trainees 2021. A seleção deixará de exigir inglês para a maior parte das carreiras, também para diversificar os perfis dos candidatos avaliados. Todas as etapas serão on-line e as inscrições estarão abertas até 12 de outubro na página bit.ly/traineeJJ. Pode participar quem possui graduação entre 2018 e 2020.

» Magalu

para jovens negros

O Magalu está com inscrições abertas para o programa de trainee 2021. A edição deste ano tem um formato inédito: aceitará apenas candidatos negros. Serão aceitos candidatos formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, em qualquer curso superior. O conhecimento em língua inglesa e experiência profissional anterior não fazem parte dos pré-requisitos para a seleção. Candidatos de todo o Brasil podem participar, desde que tenham disponibilidade para se mudar para São Paulo. Caso o selecionado seja de fora da cidade, receberá um auxílio mudança. As inscrições podem ser feitas pelo site carreiras.magazineluiza.com.br.

» Grupo Prysmian

vaga internacional

O Grupo Prysmian, empresa multinacional que desenvolve e fabrica cabos e sistemas de energia e de telecomunicações, está com as inscrições abertas para o programa trainee internacional. Profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão perto de se formar nas áreas relacionadas a engenharia, administração e economia podem se inscrever. É necessário ser fluente em inglês e ter tido experiências internacionais com estágios ou intercâmbios. No Brasil, a empresa tem parques industriais em Sorocaba (SP) e Poços de Caldas (MG). Inscrições até 14 de novembro por meio do site bit.ly/traineePrys.

» Ernst & Young

Futuros diretores

A EY (Ernst & Young), empresa de auditoria, transações corporativas e consultoria, está com inscrições abertas para programa trainee direcionado a recém-formados há até dois anos e estudantes de todos os cursos de graduação a partir do penúltimo. Na EY, o selecionado terá a oportunidade de traçar um plano de carreira, e após o programa, se tornará auditor, assessor ou consultor, até chegar à posição de sênior. O funcionário segue evoluindo até fazer parte do quadro societário como diretor ou sócio da empresa. Candidatos podem fazer as inscrições, que ficam abertas durante todo o ano, por meio do link: bit.ly/EYPgtrainee.

» EDP

5ª edição do Trainee

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, abre as inscrições para a 5ª edição do EDP Trainee Program, que vai selecionar profissionais para compor os quadros da companhia para os próximos anos. Até 18 de outubro os interessados podem se candidatar no site: bit.ly/edptrainee.

» Cargill

ÁREA ALIMENTÍCIa

A Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, deu início a mais uma edição do seu Programa de Trainee, que neste ano conta com oportunidades distribuídas nas cidades de Uberlândia (MG), Ilhéus (BA) e São Paulo (SP). As vagas são para profissionais de ensino superior, formados recentemente ou no máximo em até dois anos das metodologias de educação a distância, tecnólogo e presencial. Os interessados têm até 23 de Outubro para realizar as inscrições pelo site bit.ly/traineecargill2021.

» Louis Dreyfus Company

SETOR AGRÍCOLA

A Louis Dreyfus Company (LDC), empresa de comercialização de produtos agrícolas, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2021. Para participar, os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, além de ter nível avançado ou fluente em inglês e disponibilidade para viagens ou mudança de cidade. Os jovens selecionados iniciarão as atividades na empresa em janeiro de 2021. Este ano, o processo seletivo será 100% virtual. As inscrições devem ser feitas até 18 de outubro pelo site: bit.ly/progtrainee2021.

» Porto Seguro

iNSCRIÇÕES ABERTAS

A Porto Seguro está com inscrições abertas para os programas de Estágio e de Trainee que, juntos, somam 32 vagas em diferentes áreas do Grupo Porto Seguro. Os interessados em ingressar no Programa de Estágio têm até 9 de outubro para garantir sua inscrição, que pode ser feita pelo site: estagioportoseguro2020.com.br, onde também encontram detalhes sobre as oportunidades disponíveis. As inscrições para o Programa de Trainee, por sua vez, acontecem aqui: traineeportoseguro.com.br e vão até 25 de outubro.

» Stefanini

50 vagas

A Stefanini , multinacional brasileira referência em soluções digitais, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Potenciais 2021. Este ano, além das vagas para Estágio e Trainee, a empresa também contará com oportunidades para o perfil de Digital Leader, profissional que já possui experiência de três a cinco anos. No total, serão 50 vagas. Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer as inscrições até este domingo (4/10), no site: bit.ly/stefaninivagas.