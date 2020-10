CB Correio Braziliense

» Fundação Estudar

Evento on-line gratuito

A Fundação Estudar está com Inscrições abertas para processo seletivo do evento on-line Conexão — Mercado Financeiro, Gestão Empresarial e Empreendedorismo & Inovação. O objetivo do encontro virtual é permitir a formandos e recém-formados interagir com empresas e recrutadores. Interessados em participar do encontro têm até 9 de outubro para se candidatar pelo site: bit.ly/32ZJx6Q.



» Inovação

Calculadora facilita rotinas

A startup jurídica Previdenciarista oferece plataforma com serviço de calculadora inteligente que ajuda os advogados a economizarem tempo e dinheiro com rotinas de cálculos previdenciários, bastando o usuário inserir os períodos que o segurado possui ou enviar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para que o sistema apresente automaticamente os períodos. Para mais informações, acesse previdenciarista.com.



» Computação

inscrições para Pós-Graduação



Estão abertas, até 23 de outubro, as inscrições para o Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação — Poscomp 2020, da Sociedade Brasileira de Computação. O processo é executado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências — Fundatec pela quinta vez consecutiva. O valor das inscrições é de R$ 88 para candidatos associados na Sociedade Brasileira de Computação e de R$ 124 para não associados. As inscrições devem ser feitas pelo site concursos.fundatec.org.br, onde está o edital. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1043, para Porto Alegre e 0800 035 2000, para interior e outros Estados.



» Kenzie Academy

Curso de programação

A escola de programação Kenzie Academy, oferece curso totalmente on-line e gratuito, com aulas ao vivo para todo o Brasil. As vagas são ilimitadas e para se inscrever, basta acessar: openhouse.kenzie.com.br/1-outubro.