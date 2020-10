BRF abre 200 vagas de emprego em regime presencial em Mineiros (GO)

E EuEstudante

(crédito: Reprodução site BRF)

A BRF está com 250 vagas abertas para o cargos de operador de produção disponíveis na unidade de Mineiros (GO). A companhia de alimentos procura candidatos que morem na cidade ou em municípios vizinhos. O processo seletivo será iniciado on-line, posteriormente serão agendadas entrevistas com horários marcados para evitar aglomerações. Candidatos devem se cadastrar no site da empresa e enviar currículo.

A BRF é donas de grandes marcas, como Sadia, Perdigão e Qualy. Além do salário compatível com o mercado, os funcionários contará com plano de saúde, plano odontológico, cesta básica ou vale- alimentação, vale-transporte, seguro de vida e refeitório no local de trabalho.

Informações mais precisas sobre o processo seletivo serão enviadas aos candidatos após realização do cadastro no site e manifestação de interesse no cargo. A BRF é uma das maiores companhias alimentícias do mundo e está presente em mais de 130 países. Durante o período de pandemia, a empresa está cumprindo todas as medidas de segurança para manter a saúde dos colaboradores e parceiros.