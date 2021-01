Hospital abre mais de 500 vagas em Brasília e São Paulo

E EuEstudante

O Hospital Sírio Libanês chegou ao Distrito Federal em 2019 e conta com quatro unidades na cidade - (crédito: Sírio Libanês/ Divulgação )

O Hospital Sírio-Libanês está com processo de seleção para mais de 500 vagas em Brasília e São Paulo. As oportunidades são nas áreas de assistência, técnica e administração.



Estão disponíveis no processo vagas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, auxiliares de hospedagem, assistentes administrativos, auxiliares administrativos, eletricistas, copeiros e jovens aprendizes, entre outras.

As vagas não têm prazo definido para preenchimento, ou seja, ficarão abertas até serem ocupadas.

A descrição completa das vagas está disponível na seção “Trabalhe Conosco” do site do Hospital. Os interessados em participar devem clicar no botão localizado nesta página e seguir as orientações para candidatura.



Vagas para o Distrito Federal



Para a filial do hospital em Brasília, as vagas disponíveis são para enfermeiro auditor (pré-requisito: pós-graduação em auditoria e vivência de três anos na área); enfermeiro em oncologia (pré-requisito: vivência na área, Coren de enfermeiro ativo e especialização em oncologia); técnico de enfermagem UTI (pré-requisito: vivência na área e Coren de Técnico de enfermagem ativo).

Também estão abertas vagas para eletricista. Para se candidatar, é necessário curso técnico e o mínimo de 1.000 horas comprovadas, além de vivência na área.

Por fim, há vagas para jovem aprendiz. É necessário ensino médio completo e estar na faixa de 18 a 22 anos.

Para verificar todas as vagas e seus pré-requisitos tanto no Distrito Federal quanto em São Paulo, basta clicar aqui.