Evento on-line de desenvolvimento de jogos será completamente gratuito

No evento serão desenvolvidos jogos de videogame, tabuleiro, RPG, entre outros - (crédito: Divulgação Global Game Jam Curitiba )

Entre quarta-feira (27/1) e 31 de janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promoverá a 12ª edição da Global Game Jam Curitiba, uma maratona de criação de jogos.



As inscrições gratuitas estão abertas até terça-feira (26/1) no site do evento. As vagas “Amigo da Jam” e “Jam Lover” eram pagas para participantes que gostariam de receber brindes, mas já se encerraram.

O evento ocorre de maneira completamente on-line por causa da pandemia de coronavírus.

O encontro é aberto a desenvolvedores de jogos de todas as categorias. Os participantes trabalham produzindo jogos digitais, jogos de tabuleiro, livros-jogo, salas de escape, aventuras de RPG, entre outras iniciativas.

O evento é voltado para programadores, artistas, músicos, game designers, estudantes, professores e criadores de conteúdo.

A maratona, uma iniciativa da Global Game Jam, é feita pelo curso de jogos digitais da Escola Politécnica da PUC-PR.

Como funciona

O tema da edição será divulgado na terça-feira (26/1) e, a partir disso, os desenvolvedores se organizam e começam a produzir jogos relacionados à proposta.

Ao término do evento, em 31 de janeiro, a Global Game Jam Curitiba fará uma live aberta ao público para que os trabalhos sejam conhecidos por todos os interessados.