OAB: divulgado o resultado definitivo do 31º Exame de Ordem Unificado

E EuEstudante

(crédito: Tingey Injury Law Firm / Unsplash )

Na tarde desta terça-feira (26/1) a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgaram o resultado final do 31º Exame de Ordem Unificado. Confira a lista de aprovados neste link.

A divulgação ocorre após a análise e a consideração dos recursos interpostos pelos inscritos. Além de poder conferir o resultado definitivo do certame, também está disponível a consulta individual ao espelho de correção da 2ª fase e respostas aos recursos interpostos contra o resultado da prova prático-profissional.

Após diversos adiamentos, a segunda fase do 31º Exame de Ordem Unificado ocorreu em 6 de dezembro de 2020. Em 9 de dezembro de 2020, Coordenação Nacional do Exame de Ordem divulgou o calendário com datas das próximas três edições do exame previstas para 2021. Confira abaixo a previsão:

32º Exame de Ordem Unificado

Publicação do edital de abertura: 10 de dezembro de 2020



Período de inscrição: de 10 de dezembro a 16 de dezembro de 2020 (prorrogado até 18 de dezembro)



Prova objetiva - 1.ª fase: 7 de março de 2021



Prova prático-profissional - 2ª fase: 2 de maio de 2021

33º Exame de Ordem Unificado

Publicação do edital de abertura: 26 de abril de 2021



Período de inscrição: de 26 de abril de 2021 a 3 de maio de 2021



Prova objetiva - 1ª fase: 11 de julho de 2021



Prova prático-profissional - 2ª fase: 12 de setembro de 2021

34º Exame de Ordem Unificado

Publicação do edital de abertura: 3 de setembro de 2021



Período de inscrição: de 3 de setembro de 2021 a 13 de setembro de 2021



Prova objetiva - 1ª fase: 28 de novembro de 2021



Prova prático-profissional - 2ª fase: 6 de fevereiro de 2022

Saiba Mais Trabalho & Formação OAB divulga datas das próximas três edições do Exame de Ordem

*Com informações da OAB Nacional