Terminam domingo (7/2) as inscrições de processo seletivo do Sesc-DF

Estão abertas até este domingo (7/2) as inscrições da seleção para os cargos de analista de turismo social e de assistente social do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF). Para se inscrever, basta acessar este link.

De acordo com o Sesc-DF, para concorrer às oportunidades, os candidatos que desejam trabalhar como analistas precisam ser graduados em turismo ou pós-graduados na área, além de ter mais seis meses de experiência no cargo. Nesta vaga, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário, de R$ 5.319.

Para a vaga de assistente social, os requisitos são: ter formação em serviço social, ser registrado no conselho da profissão e também ter no currículo seis meses de vivência no setor. A carga horária é de 30 horas semanais com salário de R$ 4.287.

No ato da inscrição, os candidatos devem fazer o cadastro do currículo e selecionar a vaga a qual pretendem concorrer. Pessoas com deficiência podem concorrer. Além disso, o Sesc montará um cadastro de reserva.

Além do salário, os empregados receberão os seguintes benefícios: plano de saúde no caso das vagas efetivas, auxílio-alimentação/refeição, auxílio-creche, descontos nos serviços educacionais e odontológicos prestados pela instituição, adesão ao Programa de Incentivo ao Esporte – PIES e credenciamento no Sesc na modalidade Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.