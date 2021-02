Startup está com 95 vagas abertas para trabalho híbrido e presencial

E EuEstudante

(crédito: Scott Graham / Unsplash)

A startup de tecnologia para recursos humanos (RH) Pontomais está com 95 vagas abertas para empregos efetivos e formação de banco de talentos, cadastro reserva da empresa. Há oportunidades para a modalidade presencial em Curitiba (PR) ou para o modelo híbrido. Em março, os planos são para que esse último seja substituído pelo trabalho totalmente presencial na sede da empresa.

Os cargos se destinam às áreas de marketing, vendas, desenvolvimento, atendimento, administrativo e Business Intelligence (BI). Para receber todos os funcionários no local, a empresa está de mudança para nova sede no Batel, bairro nobre de Curitiba.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site de vagas da Pontomais e buscar pela área de interesse. As contratações serão feitas durante o primeiro semestre do ano. É previsto o aumento do quadro de funcionários de cerca de 120 para 210 até o fim do ano.

Saiba mais

A curitibana Pontomais é uma startup de gestão de pessoas que objetiva reduzir a burocracia do RH por meio da tecnologia. Nascida em 2016, a empresa desenvolve uma solução de registro de ponto digital por aplicativo de celular e conta com mais de 13 mil clientes e 400 mil usuários.

Alguns dos avanços trazidos pela plataforma são o reconhecimento facial por base de cálculo para o registro de ponto e a assinatura eletrônica. Comparado ao ano de 2019, o faturamento da empresa cresceu 100%. Desde o lançamento do software, mais de 250 milhões de pontos já foram controlados.