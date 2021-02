Sejus abre processo seletivo para compor conselho de igualdade racial

EE Eu Estudante

(crédito: Sejus/Divulgação)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) do Distrito Federal está com processo seletivo aberto para a composição do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (Codipir). Por meio de edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na quinta-feira (4/2), o órgão abriu o prazo de candidaturas, até 5 de março, para as 22 vagas do Conselho.



As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Sejus, por meio da entrega de documentação descrita no edital. Podem se candidatar entidades, organizações não governamentais (ONGs) e associações com pelo menos três anos de existência e atuação comprovada na promoção da igualdade racial.

Já no caso de seleção dos representantes da sociedade civil, as pessoas físicas, serão priorizados aqueles pertencentes a comunidades negras, indígenas, de matriz africana, cristã, e povos ciganos.

Os selecionados atuarão, entre 2022 e 2023, no Conselho, criado em 15 de janeiro, para deliberar sobre políticas públicas de combate à discriminação étnico-racial e redução de desigualdades social, econômicas e culturais.

Serviço:

Processo seletivo do Conselho Distrital Promoção da Igualdade Racial (Codipir)

Inscrições até 5 de março no prédio da Sejus: Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 1, Lote C, 3º andar, Edifício Comércio Local

Informações: (61) 3213-0768 ou subdhir@sejus.df.gov.br