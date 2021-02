Agências e empresas oferecem 306 vagas de emprego

E EuEstudante

Por enquanto, 13 agências do trabalhador retomaram a prestação de serviço presencial ao público. Para garantir a saúde dos usuários e servidores, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. Pessoas que fazem parte do grupo de risco não serão atendidas, mas podem fazer a solicitação de serviços (como seguro desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social) por meio da Central Alô Trabalhador no telefone 158; por meio dos aplicativos Sine Fácil e Carteira de trabalho Digital, disponíveis para celulares Android ou iOS; e também pelo site: empregabrasil.mte.gov.br. Do total de Agências do Trabalhador, três não reabriram nem têm previsão de voltar a funcionar por enquanto: são os postos de Guará, Itapoã e Câmara Legislativa.

CHANCES DE EMPREGO

» Evino

31 chances

A Evino, e-commerce de vinhos, está com 31 vagas abertas para emprego e estágio. Entre os cargos disponíveis, estão analista de marketing, especialista em contabilidade e estagiário de comércio exterior. A maior parte das ofertas são para o escritório em São Paulo, mas também há vagas de trabalho remoto. Saiba mais: evino.gupy.io.

» Eureciclo

Trabalho remoto

A Eureciclo, certificadora de logística reversa, está com cerca de 20 vagas abertas para trabalho remoto. São oportunidades para as áreas de marketing e comunicação, jurídico, vendas, financeiro, entre outras. Para concorrer, os interessados devem preencher o formulário no link bit.ly/formseureciclo.

» Pelando

Regime híbrido

A start up Pelando está com vagas abertas para analista de business intelligence, analista financeiro, analista devops, pessoa engenheira front end, product manager, tech recruiter, pessoa engenheira back end, entre outras. As oportunidades são para regime de trabalho híbrido, combinando home office com algumas idas presenciais ao escritório em Belo Horizonte. Interessados devem se inscrever no site: join.pepper.com.



» Nimbi

Atue em tecnologia

A empresa de tecnologia Nimbi está com 24 vagas abertas para contratação imediata. As vagas incluem trabalho presencial, em São Paulo, e remoto. As oportunidades são para consultores e analistas comerciais, analista de tesouraria, assistente de operações, analista de relacionamento, analistas de vendas, estagiário de compras, analista de implantação e gerente de implantação logística. Os interessados podem acessar o LinkedIn da empresa (www.linkedin.com/company/nimbi-br) e se candidatar por lá, ou enviar um e-mail para eunanimbi@nimbi.com.br

com o título da vaga no assunto.



» Hotmart

Trabalho remoto

Estão abertas 400 vagas em sistema de home office permanente na Hotmart, plataforma especializada na distribuição de produtos digitais. Os cargos disponíveis são para atendimento ao cliente, recursos humanos, administrativo, data science, inteligência de dados e projetos, risco e compliance, além de vagas nos setores financeiro, comercial, desenvolvimento, jurídico e produtos. Os interessados devem se candidatar pelo site: bit.ly/vagashot.



» Agrotools

30 vagas

A Agrotools, plataforma digital para o mercado corporativo agro, está com 30 vagas abertas para desenvolvedores, programadores, executivo de vendas, de produtos e cientistas de dados. Pessoas de qualquer lugar do país podem se candidatar, pois o regime de trabalho é remoto, mesmo após a volta aos escritórios. Há também postos presenciais nos escritórios de São Paulo e São José dos Campos. Saiba mais: agrotools.gupy.io.



» Pontomais

Vagas em startup

A startup Pontomais está com 95 vagas abertas para emprego efetivo e formação de banco de talentos nas áreas de marketing, vendas, desenvolvimento, atendimento, administrativo e Business Intelligence (BI). As oportunidades são para trabalho presencial e híbrido até fevereiro. A previsão é de que as atividades presenciais voltem em março na sede da empresa, em Curitiba. Saiba mais: vemparapontomais.gupy.io.





PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 4 R$ 1.600

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 1 R$ 1.150

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 1.185

AJUDANTE DE MOTORISTA 7 ENTRE R$ 1.188 E R$ 1.150

AJUSTADOR MECÂNICO EM BANCADA 1 R$ 1.600

ALINHADOR DE RODAS 1 R$ 1.200

ANALISTA DE CRÉDITO (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) 100 SALÁRIO NÃO INFORMADO

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2 R$ 1.700

ARMADOR DE FERROS 1 R$ 1.738

ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.100

BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 1.738

BORDADOR, À MÁQUINA 1 R$ 1.500

BORRACHEIRO 2 R$ 1.300

CARPINTEIRO 22 ENTRE R$ 1.738 E R$ 1.741

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.700

CONFEITEIRO 1 R$ 1.500

COSTUREIRA EM GERAL 12 ENTRE R$ 1.149 E R$ 1.435

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.400

ENCARREGADO DE TURMA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 1 R$ 2.500

ESTOQUISTA 4 R$ 1.154

GARÇOM 2 R$ 1.100

GERENTE COMERCIAL 1 R$ 1.200

INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE 1 R$ 1.200

INSTALADOR DE PAINÉIS 1 R$ 1.100

INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 20 R$ 2.000

LAVADOR DE CARROS 2 R$ 50 (DIA)

MASSEIRO DE BISCOITO, MACARRÃO E PÃO 2 R$ 1.100

MECÂNICO 2 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.230

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES 1 R$ 1.600

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E SIMILARES 1 R$ 1.100

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 3 ENTRE R$ 30 (HORA) E R$ 1.700

MESTRE CARPINTEIRO 1 R$ 2.000

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R $1.398

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.600

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINDASTE 1 R$ 1.980

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.300

OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING) 5 R$ 1.100

OPERADOR DE CAIXA 1 R$ 1.169,87

OPERADOR DE PÁ MECÂNICA 2 R$ 2.000

PROJETISTA DE MÓVEIS 6 ENTRE $ 1.100 E R$ 1.738

SERRALHEIRO 2 R$ 1.529,25

SOLDADOR 1 R$ 1.738

SOLDADOR ELÉTRICO 2 R$ 1.500

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 2 R$ 1.500

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 2 R$ 1.100

TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ÓPTICOS 2 R$ 1.100

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 1 R$ 1.300

VENDEDOR INTERNO 13

PCD - Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel: 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel: 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel: 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

Agência Estrutural

Tel: 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel: 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel: 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel: 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel: 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel: 3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel: 3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel: 3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel: 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel: 3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel: 3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

