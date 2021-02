Senai oferece 1,6 milhão de vagas de formação para todo país

EE Eu Estudante

(crédito: CNI/José Paulo Lacerda)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 1.618.731 vagas disponíveis em todo país. As aulas ocorrerão na modalidade a distância, semipresencial e presencial, a depender do estado. As oportunidades estão disponíveis no portal Mundo Senai.

No site estão disponíveis diversas ofertas de cursos e modalidades, desde iniciação, aperfeiçoamento e qualificação profissional.

Para quem busca aprimorar conhecimentos, o Senai conta com 186 mil vagas on-line e gratuitas. Além de 23.141 postos com formações específicas e mais procuradas. Os cursos estão em Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.



A região com maior oferta é Santa Catarina com 11.477 vagas disponíveis. São mais de 226 cursos, entre eles assistente administrativo, almoxarife, eletrônica, veicular, desenho arquitetônico e outras.

Há oportunidades, também, em outros 23 estados pelo país. É possível conferir todas as formações no site do Mundo Senai e, para saber as vagas do seu estado, busque as oportunidades da sua região no filtro de pesquisa.



Estados oferecem também cursos exclusivos



O Paraná conta com 5 mil oportunidades para aulas em diversas áreas, como automação, administração, segurança do trabalho, entre outras, em diversas cidades do estado e na capital Curitiba. Para mais informações acesse o site do Senai do Paraná. Para dúvidas e matrículas, entre em contato pelo telefone 0800 648 0088, ou pelo WhatsApp (41) 98705-4387.



Em Mato Grosso do Sul há oportunidades para técnico em manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Refrigeração e Climatização, Técnico em Biotecnologia, Técnico em Redes de Computadores e tantos outros. Ao todo são 4.505 vagas, sendo 2.640 em 24 cursos presenciais e 1.865 para 20 formações na modalidade EAD.



No Distrito Federal são 2,3 mil vagas para aulas gratuitas de qualificação e de aperfeiçoamento nas escolas de Brasília. São 1.940 posições oferecidas pelo programa DF Inova Tech, parceria do Senai-DF com o governo local, e outras 448 oportunidades pelo Programa Senai de Gratuidade Regimental. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do Senai/DF.



As vagas para demais estados estão disponíveis aqui.