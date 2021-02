Empresa abre 100 vagas de emprego em Amparo(SP)

EE Eu Estudante

(crédito: Marcello Casal Jr/ABr)

A Ypê, empresa de produtos de limpeza e higiene, está com 100 vagas abertas para atuação na cidade de Amparo, interior de São Paulo. Os interessados podem se candidatar por meio deste link.

As oportunidades são para auxiliar de operações, operador de máquina, operadora de empilhadeira, supervisor de produção, inspetor de qualidade, mecânico de manutenção, eletricista de manutenção, almoxarifado e motorista com CNH categorias D e E.

Os salários e pré-requisitos variam de acordo com o cargo. Os benefícios oferecidos são: assistência médica e odontológica, participação nos lucros e resultados (PPR), previdência privada, refeitório, seguro de vida, café da manhã, desconto em produtos, restaurante interno e sala de jogos.

A matriz é localizada em Amparo, interior de São Paulo, onde há vagas, mas a empresa conta com mais quatro unidades fabris em Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO).