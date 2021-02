Instituto 3M abre inscrições para Programa de Formação de Professores

EE Eu Estudante

(crédito: DAMIEN MEYER / AFP)

O Desafio de Inovação, programa idealizado pelo Instituto 3M, está com 200 vagas abertas aos professores que lecionam do 6º ao 9º anos do ensino fundamental, médio e técnico, da região de Campinas e Ribeirão Preto, em São Paulo, para participarem do Programa de Formação para a Prática das Ciências na Educação Básica. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 21 de fevereiro clicando aqui.

Pensado nos professores que se interessam por ciências e que querem contribuir para uma educação de melhor qualidade, os participantes do programa terão como desafios atividades presenciais previstas para o segundo semestre, na fábrica da 3M localizada em Sumaré, para os professores de Campinas, e na unidade da empresa em Ribeirão Preto, para os professores da região. O programa também conta com atividades a distância.

O objetivo é formar professores para a prática das ciências e orientação de projetos investigativos realizados por estudantes. Ao longo do ano os professores participam da formação e, em novembro, apresentam os projetos desenvolvidos com seus alunos na 9ª Mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M.



A programação conta com 120 horas de atividades e oferece certificado aos participantes. Para mais informações sobre o Desafio de Inovação 2020 acesse o regulamento completo.