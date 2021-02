Embaixada do Canadá tem vaga aberta para assessor de relações políticas

EE Eu Estudante

Embaixada do Canadá abre vaga para assessor de relações políticas em Brasília. Com remuneração de R$ 118.490 mais benefícios, o funcionário será encarregado de conduzir relações parlamentares e com o Congresso entre Canadá e Brasil, facilitar vínculos acadêmicos a nível federal entre os dois países, redigir relatórios sobre desenvolvimentos políticos e sociais no Brasil e o impacto desses em relação aos objetivos da política externa do Canadá no país.

As inscrições vão até primeiro de março por este endereço mediante envio de currículo e carta de apresentação em inglês ou francês. Estão aptas a participar pessoas com residência legal ou cidadania brasileira.

É necessário que os candidatos tenham diploma de graduação em áreas relacionadas à vaga, como ciência política e relações internacionais, ou combinação de estudos equivalentes.

Além do curso superior, é preciso apresentar proficiência oral e escrita em inglês e português. O domínio em francês não é obrigatório, mas, na ausência de conhecimento desse idioma, o candidato deve ter disposição para aprendê-la.

A respeito das experiências exigidas, os inscritos devem ter passado, pelo menos, três anos em uma missão diplomática, governo, organização internacional, universidade, grupo de reflexão, organização da sociedade civil, setor privado ou meio de comunicação. Também é indispensável ter experiência na produção de análises políticas ou na prestação de consultoria estratégica.

O processo seletivo pode incluir as etapas de exame escrito, entrevista oral, interpretação de papéis, teste prático, apresentação e/ou teste psicométrico, mas não se limita a essas. Todas as avaliações serão aplicadas no idioma oficial canadense, inglês ou francês, de preferência do inscrito.

A Embaixada do Canadá ressalta que não levará em conta fatores como “origem étnica, religião, sexo, idade, orientação sexual, deficiência” no processo.