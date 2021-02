Prossegur abre 682 novas vagas de emprego em todo o Brasil

EE Eu Estudante

(crédito: Douglas Luccena/ Prossegur )

O Grupo Prosegur, empresa de transporte de valores e segurança, abriu 682 novas vagas de emprego nas cinco regiões do País. As oportunidades são para as áreas de vigilância patrimonial, vigilante de carro-forte, porteiro, auxiliar de gestão de numerário, técnico eletrônico, caixa, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, recepcionista e controlador de acesso. No Distrito Federal, a empresa está oferecendo três oportunidades de trabalho.

Para se candidatar, os interessados devem se inscrever no processo seletivo da companhia



Entre os pré-requisitos, os candidatos devem ter ensino médio completo e disponibilidade de horários. As etapas do processo seletivo incluem a análise dos pré-requisitos necessários para a vaga, entrevista por vídeo, entrevista presencial e, por fim, a contratação dos selecionados.

A empresa conta com plano de carreira para desenvolvimento interno do colaborador e Universidade Corporativa para apoiar em sua capacitação.

Confira abaixo os estados com ofertas de vagas

Norte

Pará - 82 vagas

Amazonas - 46 vagas

Roraima - 7 vagas

Acre - 7 vagas

Tocantins - 2 vagas

Amapá - 2 vagas

Rondônia - 1 vaga

Nordeste

Sergipe - 1 vaga

Bahia - 18 vagas

Maranhão - 11 vagas

Ceará - 20 vagas

Pernambuco - 9 vagas

Paraíba - 37 vagas

Piauí - 17 vagas

Alagoas - 7 vagas

Rio Grande do Norte - 8 vagas

Sudeste

São Paulo - 85 vagas

Minas Gerais - 69 vagas

Rio de Janeiro - 7 vagas

Espírito Santo - 2 vagas

Centro-Oeste

Mato Grosso - 12 vagas

Mato Grosso do Sul - 3 vagas

Goiás - 5 vagas

Distrito Federal - 3 vagas

Sul

Rio Grande do Sul - 151

Santa Catarina - 61 vagas

Paraná - 9 vagas