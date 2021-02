Multinacional abre vagas de estágio em São Paulo e Capivari

EE Eu Estudante

(crédito: Myriam Jessier/Unsplash )

A Saint-Gobain, empresa de soluções para o bem-estar, está com inscrições abertas para o programa de estágio do negócio. As vagas são promovidas a partir da parceria da multinacional francesa com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) por meio da iniciativa "Um Milhão de Oportunidades" que promove acesso ao mundo do trabalho para jovens, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade.

Por isso, para a vaga é necessário comprovar renda familiar de até três salários mínimos para participar do processo de seleção.

As vagas de estágio são para São Paulo (SP) e Capivari (SP). Podem se inscrever estudantes que estejam cursando ensino superior, com formação prevista a partir de junho de 2023, em: química, ciências contábeis, administração de empresas, técnico de segurança do trabalho, engenharias, tecnologia da informação, matemática, estatística, economia, psicologia, comunicação social, direito, engenharia de telecomunicações ou de redes, ciências da computação, publicidade e propaganda, marketing, relações públicas, jornalismo e áreas correlatas.

O processo seletivo é composto por seis etapas, sendo a primeira o cadastro e seleção dos currículos. Os universitários aprovados na primeira fase serão submetidos a testes e entrevistas on-line e, posteriormente, participarão de um painel online com os gestores da empresa. Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de benefícios.

As inscrições podem ser feitas neste link.

A iniciativa "Um Milhão de Oportunidades"

Lançada em outubro de 2020, a iniciativa foca os adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade - como negros e pardos, indígenas, adolescentes e jovens moradores de periferias urbanas e áreas rurais e pessoas com deficiência.

Em dois anos, a meta é gerar um milhão de oportunidades, em quatro pilares principais: acesso à educação de qualidade; inclusão digital e conectividade; fomento ao empreendedorismo e protagonismo de adolescentes e jovens; e acesso ao mundo do trabalho em oportunidades de estágio, aprendiz e emprego formal.

"Um Milhão de Oportunidades" é parte do programa global Generation Unlimited (Geração Que Transforma, no Brasil), que reúne nove organizações das Nações Unidas, empresas multinacionais e sociedade civil.

No Brasil, o Comitê Programático da iniciativa é composto por UNICEF, OIT, Fundação Roberto Marinho, Itaú Social, Instituto Unibanco, United Way e quatro adolescentes. Saiba mais aqui.