Google lança programa de capacitação exclusiva para mulheres

EE Eu Estudante

(crédito: AFP / Kenzo TRIBOUILLARD)

Na próxima segunda-feira (8/3) será celebrado o Dia Internacional da Mulher. Por isso, o Google está com vagas de capacitação exclusivas para mulheres abertas em dois programas que ocorrerão em 8 de março.



A empresa oferece dois minicursos com os temas “Mulheres que querem empreender” e “Mulheres que querem desenvolver suas carreiras”, que fazem parte do programa Cresça com o Google para Mulheres.

O primeiro programa vai apresentar dicas e conteúdos sobre liderança feminina, marca pessoal, vendas e finanças. As palestras serão ministradas por Susana Ayarza, Diretora de Marketing no Google; Priscilla de Sá, Especialista em Liderança Feminina; Dany Carvalho, Networker Profissional; Cris Ueda, Consultora de Marca Pessoal; Dilma Campos, CEO da agência Outra Praia; Paula Bazzo, Planejadora Financeira; e Rachel Maia, CEO e Fundadora da RM Consulting.



O segundo minicurso irá focar no fortalecimento das habilidades pessoais. Serão abordados temas como comunicação, apresentação pessoal, e autoconhecimento. Entre as palestrantes, estarão Patricia Tucci, Especialista em Treinamento e Desenvolvimento, e Veruska Galvão, mentora de carreiras, além de Paula Bellizia, Ana Minuto, Kaka Rodrigues, Bia Diniz, Sofia Esteves

A programação completa do evento e o link para inscrições estão disponíveis aqui.