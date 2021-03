Fatec abre 40 vagas para formação de profissionais gasistas

EE Eu Estudante

(crédito: © Marcello Casal/Agência Brasil)

A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) abriu 40 vagas para curso profissionalizante de gasista na unidade de Osasco (SP). A formação será feita em parceria com a Comgás e faz parte do programa Minha Chance, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

As inscrições para curso profissionalizante vão até 10 de março e são gratuitas. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), no mínimo, categoria B. Para participar do processo seletivo promovido pelo Centro Paula Souza, o candidato deve preencher o formulário neste link. A divulgação do resultado está prevista para 15/3.

O curso tem duração de dois meses e terá aulas presenciais e on-line. Em sua grade curricular, serão ofertados conhecimentos básicos para o profissional gasista, como integração ao gás, atendimento de emergência, avaliação de risco, manuseio de aparelhos técnicos e muitos outros. Além disso, o estudante também aprenderá sobre temas fora do âmbito técnico, como empreendedorismo, atendimento ao cliente, finanças e gestão de tempo. Após a conclusão do curso, o profissional gasista receberá uma certificação emitida pela Fatec.