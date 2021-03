Lucia Haracemiv fará palestra sobre tendências de mercado em 2021

EE Eu Estudante

(crédito: Iesb/Reprodução)

A empresária e CEO da DNA de Vendas, Lucia Haracemiv, conhecida por trabalhar com aumento de produtividade de grandes marcas como General Motors e IFood, vai ministrar palestra no Centro Universitário IESB sobre as novas habilidades que o mercado busca nos profissionais e traçar métricas para o futuro.

A palestra virtual, no canal do YouTube do IESB, será às 19h, de 16 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste link.

A DNA de Vendas oferece consultoria para aumento de produtividade. O foco é nas pessoas e atuam por meio da implantação customizada da metodologia DNA de Vendas nas empresas.

À frente da consultoria, está Lucia Haracemiv, reconhecida por ter liderado projeto que levou uma grande rede varejista a ser reconhecida por dois anos consecutivos com o prêmio das Maiores e Melhores da revista Exame. Hoje, ela trabalha na melhoria de resultados de grandes empresas como General Motors, Nestlé, IFood, Carrefour, MRV e outras.