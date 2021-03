Agências e empresas oferecem 196 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Por enquanto, 13 agências do trabalhador retomaram a prestação de serviço presencial ao público. Para garantir a saúde dos usuários e servidores, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. Pessoas que fazem parte do grupo de risco não serão atendidas, mas podem fazer a solicitação de serviços (como seguro desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social) por meio da Central Alô Trabalhador no telefone 158; por meio dos aplicativos Sine Fácil e Carteira de trabalho Digital, disponíveis para celulares Android ou iOS; e também pelo site: empregabrasil.mte.gov.br. Do total de Agências do Trabalhador, três não reabriram nem têm previsão de voltar a funcionar por enquanto: são os postos de Guará, Itapoã e Câmara Legislativa.

Chances de emprego e trainee

» Oportunidade

Recém-formados



A JBS está com vagas abertas para profissionais formados entre 2016 e 2020. São 838 vagas para Distrito Federal (9), Bahia (5), Mato Grosso (4), Mato Grosso do Sul (22), Minas Gerais (4), Paraná (31), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (25), Santa Catarina (34) e São Paulo (24). Os cargos são para as áreas de administração, engenharias, medicina veterinária e zootecnia. Inscrições podem ser feitas até 19 de março pelo site: trabalheconosco.vagas.com.br/talentos-seara.



» Via Varejo

Vagas para PcD



A Via Varejo abre 200 vagas para pessoas com deficiência para as lojas da Casas Bahia e Ponto Frio. As oportunidades são para contratação imediata em Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Para participar, é necessária disponibilidade para trabalhar em escala 6x1, experiência em atendimento com cliente e laudo médico com Classificação Internacional de Doenças (CID) atualizado. Ensino médio completo é preferencial. Interessados podem se candidatar pelo site: viavarejo.gupy.io.



» Recarga Pay

Mais de 50 vagas

A RecargaPay está com 50 vagas abertas para as áreas de marketing, financeiro, compliance, recursos humanos, cientista de dados, produto, tecnologia e desenvolvimento, com opção de trabalho remoto em definitivo para algumas delas. As oportunidades são para os escritórios em São Paulo, Buenos Aires e Miami, com opção de trabalho remoto para alguns cargos. Inscrições: recargapay.com.br/carreiras.



» Programa de Trainee

LocaWeb

A Locaweb abriu inscrições para o programa de trainee da empresa, que atua na área de soluções tecnológicas para empreendedores. As inscrições se encerram em 4 de abril. O processo de seleção será 100% online e dividido em oito etapas: inscrição, teste de lógica, game de competência, speak up, dinâmica de grupo e, por fim, painel e entrevistas com RH e gestores. O programa tem duração de 18 meses e serão contratados 10 profissionais. Para participar é preciso ter ensino superior completo em engenharia (todas), administração, economia e marketing. Inscrições no site www.traineelocaweb.com.br.

PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 1.100

AÇOUGUEIRO 1 R$ 1.500

AGENTE DE MICROCRÉDITO 1 R$ 1.100

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.200

ARMADOR DE FERROS 20 R$ 1.738

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 20 (DIA)

AUXILIAR DE PEDREIRO 3 R$ 1.133

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.100

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 8 R$ 1.163,37

BARMAN 1 R$ 1.600

BIOMÉDICO 1 R$ 1.500

BORRACHEIRO 2 R$ 1.200

CABELEIREIRO 1 SALÁRIO NÃO INFORMADO

CARPINTEIRO 38 R$ 1.738

CHURRASQUEIRO 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.400

CONSULTOR DE VENDAS 1 R$ 1.100

CORRETOR DE SEGUROS 1 R$ 1.100

COSTUREIRA EM GERAL 10 R$ 1.149

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 1.400

DEDETIZADOR 1 R$ 1.200

ENFERMEIRO 4 R$ 3.155,67

ESTETICISTA CORPORAL 1 SALÁRIO NÃO INFORMADO

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 2 R$ 1.880

GERENTE DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES AGROPECUÁRIAS 1 R$ 3.250

GERENTE DE SERVIÇOS E PEÇAS 1 R$ 2.500

GERENTE DE SUPERMERCADO 2 R$ 1.600

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 1 R$ 1.650

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 2 R$ 1.155

MAQUIADOR 1 SALÁRIO NÃO INFORMADO

MARCENEIRO 3 ENTRE R$ 1.600 E R$ 2.500

MASSAGISTA 1 SALÁRIO NÃO INFORMADO

MASSEIRO DE BISCOITO, MACARRÃO E PÃO 2 R$ 1.100

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.150

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E VEÍCULOS SIMILARES 1 R$ 1.154

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 2 R$ 1.880

OPERADOR DE COBRANÇA 1 R$ 1.100

OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 1 R$ 2.474,80

PADEIRO 1 R$ 1.400

PEDAGOGO 10 R$ 32 (DIA)

PEDREIRO 6 R$ 1.738

PINTOR DE CARROS 1 R$ 1.500

SALGADEIRO 1 R$ 1.100

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.245

PCD - Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel: 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel: 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel: 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

Agência Estrutural

Tel: 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel: 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel: 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel: 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel: 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel: 3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel: 3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel: 3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel: 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel: 3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel: 3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

196 vagas