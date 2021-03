Empresa de automóveis abre inscrições para programa de trainee

E EuEstudante

(crédito: Localiza / Divulgação)

A Localiza, empresa do ramo automotivo, lança o Programa de Trainees de Filiais, Lojas e Operações. Interessados podem se inscrever até 21 de março por este link. A iniciativa busca formar lideranças para as agências de aluguel de carros, lojas de seminovos e unidades de operação da empresa.



O Programa é voltado para profissionais formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2020, em qualquer curso superior de bacharelado ou licenciatura. É necessário que o candidato tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disponibilidade para morar em qualquer lugar do país. Conhecimento em inglês, pós-graduação e MBA são diferenciais.



Para ser selecionado para a formação, o candidato deverá realizar testes de admissão. As etapas para a seleção vão ser a gravação de um vídeo sobre tema ainda a ser definido, dinâmica em grupo, e entrevista com líderes da Companhia. Todas as fases são on-line.



Previsto para iniciar em maio, o programa de trainee com os selecionados terá duração de seis meses. O processo vai abordar temas como cultura e negócio da Localiza, práticas de gestão e liderança de pessoas. Haverá etapas presenciais nas unidades de negócio, desenvolvimento de projetos e acompanhamento de um tutor.



Concluída a etapa de formação, o trainee irá se tornar supervisor de uma filial, loja ou unidade de operações. O novo funcionário pode ser alocado em qualquer unidade do país, a depender da demanda da companhia.



Além do salário, a empresa oferece os seguintes benefícios: convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale transporte, participação nos lucros e resultados, vale alimentação, vale refeição, desconto no aluguel de carros e compra de seminovos, condições especiais para assinatura do Localiza MEOO, auxílio creche, previdência privada (após 3 meses de empresa), convênios allya e gym pass.