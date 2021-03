Agências e empresas oferecem 407 vagas de emprego

E EuEstudante

(crédito: EuEstudante)

Por enquanto, 13 agências do trabalhador retomaram a prestação de serviço presencial ao público. Para garantir a saúde dos usuários e servidores, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. Pessoas que fazem parte do grupo de risco não serão atendidas, mas podem fazer a solicitação de serviços (como seguro desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social) por meio da Central Alô Trabalhador no telefone 158; por meio dos aplicativos Sine Fácil e Carteira de trabalho Digital, disponíveis para celulares Android ou iOS; e também pelo site: empregabrasil.mte.gov.br. Do total de Agências do Trabalhador, três não reabriram nem têm previsão de voltar a funcionar por enquanto: são os postos de Guará, Itapoã e Câmara Legislativa.

PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 1 R$ 1.100

ACABADOR DE PEDRAS 2 R$ 1.800

AÇOUGUEIRO 8 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.500

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 8 R$ 1.232

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.300

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 11 R$ 1.859

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2 R$ 1.333

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.800

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.100

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 58 ENTRE R$ 1.163,37 E R$ 1.300

BORRACHEIRO 2 R$ 1.200

CABELEIREIRO 3 SALÁRIO NÃO INFORMADO

CARPINTEIRO 43 ENTRE R$ 1.682 E R$ 1.738

CARTAZEIRO 1 R$ 1.598

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.200

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.100

CONSULTOR DE VENDAS 8 R$ 1.100

CORRETOR DE SEGUROS 1 R$ 1.100

DEDETIZADOR 1 R$ 1.200

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) 1 SALÁRIO NÃO INFORMADO

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES PRÉDIOS 2 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.600

ENCARREGADO DE AÇOUGUE 1 R$ 1.300

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 1.738

ESTETICISTA CORPORAL 1 SALÁRIO NÃO INFORMADO

ESTOFADOR DE MÓVEIS 1 R$ 1.100

FLORISTA (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 1.500

GERENTE DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES AGROPECUÁRIAS 1 R$ 3.250

GERENTE DE RELAÇÕES HUMANAS 1 R$ 2.500

GERENTE DE SERVIÇOS E PEÇAS 1 R$ 2.500

GESSEIRO 5 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.738

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 2 R$ 1.155

MAQUIADOR 2 SALÁRIO NÃO INFORMADO

MARCENEIRO 1 R$ 2.100

MASSAGISTA 1 SALÁRIO NÃO INFORMADO

MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 1.300

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E VEÍCULOS SIMILARES 1 R$ 1.154

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1 R$ 1.155

MÉDICO DO TRABALHO 1 R$ 8.539

MONTADOR DE LINHA DE TRANSMISSÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO 75 R$ 2.000

MONTADOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.100

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 1.859

MOTORISTA DE CAMINHÃO 8 R$ 1.200

MOTORISTA ENTREGADOR 5 ENTRE R$ 50 (dia) E R$ 1.231,82

OPERADOR DE COBRANÇA 1 R$ 1.100

OPERADOR DE GUINDASTE (FIXO) 4 R$ 3.100

OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 8 R$ 2.845

OPERADOR DE MOTOSSERRA 6 R$ 1.859

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2

PCD - Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel: 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel: 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel: 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

Agência Estrutural

Tel: 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel: 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel: 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel: 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel: 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel: 3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel: 3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel: 3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel: 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel: 3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel: 3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste