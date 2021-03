Programa do MEC oferece 595 vagas para cursos técnicos

EE Eu Estudante

(crédito: CNJ / Flickr)

As inscrições para os cursos técnicos do Programa Novos Caminhos, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com as secretarias de educação, estão abertas até 4 de abril. São 595 vagas para diversas especialidades.



Podem se inscrever estudantes que estiverem cursando o ensino médio, prioritariamente da 2ª série, que tenham entre 15 e 19 anos, e interessados que já concluíram o colégio, sem limite de idade.

Para estudantes do ensino médio são 295 vagas nos cursos técnicos de informática, produção de moda, administração, manutenção e suporte de informática, e controle ambiental. Terão prioridade aqueles que estão na 2ª série e, caso sobrem vagas, serão destinadas aos demais estudantes de ensino médio.



Em relação aos cursos subsequentes, destinados aos demais interessados, as oportunidades são de técnico em saúde bucal, logística, eventos, programação de jogos digitais, informática e telecomunicação, em um total de 300 vagas.



Tanto no ensino médio, quanto no superior, há vagas para a modalidade presencial e a distância, a depender do curso, sendo preferencialmente para aqueles que fazem parte de famílias de baixa renda inscritas em programas de transferência de renda do governo federal ou distrital.



Além disso, 10% das vagas serão destinadas a candidatos com deficiência ou em situação de vulnerabilidade e risco social, tais como violência, medidas socioeducativas, em acolhimento institucional, entre outras.



As aulas começam em 4 de maio. Em relação às atividades presenciais, o calendário vai seguir a orientação da Secretaria de Educação, que serão anunciadas posteriormente, conforme as regras de enfrentamento à covid-19.



As inscrições para estudantes do ensino médio podem ser feitas clicando aqui. Já as inscrições para os demais interessados estão disponíveis neste link.



A listagem com os candidatos selecionados será divulgada em 12 de abril, no site da Secretaria de Educação.



A confirmação da matrícula será de 14 a 20 de abril, por meio da unidade escolar em que o interessado for contemplado. A forma de confirmação, se por meio eletrônico ou outro, será anunciada depois.