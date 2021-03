Empresa de saúde oferece oportunidades em áreas de tecnologia

EE Eu Estudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Conexa Saúde, player de saúde digital, está com 60 vagas em aberto para as áreas de tecnologia, operações e marketing, para trabalhar no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.



A companhia busca profissionais com forte senso de equipe, com muita energia e que preze pela troca de conhecimentos, que goste de um ambiente diverso e que estejam dispostas a crescer junto com a empresa. Hoje, metade da equipe da Conexa Saúde é de mulheres.

Há vagas para data engineer Sr, assistente de operação, agile coach, entre outras funções. Ao todo, existem oportunidades para 18 áreas.

Mais informações sobre as vagas abertas e candidatura, basta clicar aqui.