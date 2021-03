Crefito prorroga inscrições de prova de assistente administrativo

EE Eu Estudante

(crédito: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash)

Foram prorrogadas, até 12 de abril de 2021, as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13). A inscrição, com taxa de R$ 40, deverá ser feita, clicando aqui. O pagamento da taxa poderá ser feito até 13 de abril. O concurso conta com 20 vagas.

As vagas do concurso, organizado pelo Instituto Quadrix, são para o cargo de assistente administrativo (nível médio).

A remuneração salarial é de R$ 1.948,92, acrescida dos benefícios vale-alimentação, no valor de R$ 458, plano de saúde com coparticipação de 50% do usuário,e vale-transporte. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva e à prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com cinco alternativas.

A prova discursiva consistirá em redação de texto de gêneros textuais/discursivos, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolvem o Brasil e o mundo.

As provas, previstas para 16 de maio, terão duração de quatro horas e ocorrerão no turno da tarde. O Edital Normativo está disponível aqui.