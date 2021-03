Paraná Banco lança programa de estágio em tecnologia para mulheres

EE Eu Estudante

(crédito: Valery Hache/AFP - 15/5/20 )

O Paraná Banco abriu programa de estágio em tecnologia exclusivo para mulheres. As mais de 10 oportunidades vão reforçar os times da PB Tech, que dão base e sustentação para a transformação digital e para a entrega dos serviços da empresa. As inscrições podem ser feitas neste link da empresa até 12/04.

Podem concorrer mulheres que moram em Curitiba e na região metropolitana, estejam estudando algum curso nas áreas de tecnologia - seja de ensino superior ou tecnólogos. A motivação para a criação do programa, segundo a empresa, veio do olhar para diversidade e equidade de gênero, bem como a realidade do mercado de tecnologia atualmente - formado por 20% de mulheres somente.

A candidata deve estar cursando até o penúltimo ano de um curso de tecnologia. Terá direito a bolsa de remuneração competitiva e progressiva, vale-alimentação e vale-transporte.

Além das oportunidades, a empresa quer proporcionar um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor para as novas colaboradoras que farão parte do programa de estágio e para todas as outras mulheres que fazem parte da empresa. Contam com uma pessoa dedicada ao tema diversidade dentro da área de comunicação e estão estruturando cada vez mais suas ações.

A empresa é signatária da ONU Mulheres, foi premiada como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem pela revista Great Place to Work (GPTW) em 2020, tem um canal de comunicação de apoio e acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

No banco, as mulheres são maioria em cargos de liderança, com presença em 508,87% dos postos. Na empresa, 52,73% são mulheres.

Processo seletivo envolve mais de um passo

Na seleção, a candidata deve gravar um vídeo respondendo algumas perguntas. Após uma avaliação da empresa, as selecionadas irão passar por um bootcamp, um intensivo os desafios e backstage da empresa. Depois haverá uma entrevista para selecionar as novas estagiárias da empresa.