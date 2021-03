Príncipe Harry é contratado como executivo no Vale do Silício

E EuEstudante

(crédito: Samir Hussein/Getty Images )

O Príncipe Harry é o mais novo funcionário da Better Up Inc, empresa de coaching e saúde mental do Vale do Silício, nos Estados Unidos. O anúncio feito na última terça-feira (23) confirma que Harry será o Chief Impact Officer (do inglês, diretor de impacto) da companhia. Ele será responsável por oferecer decisões estratégicas de produtos e contribuições de caridade.



No cargo, o príncipe não terá papel de gestão. Além das contribuições, ele será o representante público dos temas de saúde mental. A startup fundada em 2013 oferece os serviços por aplicativo e chegou, no mês passado, ao valor de 1,73 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes.

Saída da realeza



Em janeiro de 2020, o Duque de Sussex e sua esposa, a atriz Meghan Markle, chocaram o mundo ao anunciarem o afastamento da realeza britânica. Eles se mudaram para os Estados Unidos com o objetivo de conquistar a independência financeira. Após a separação oficial, o casal deixou de ser membro ativo da monarquia.



Em março deste ano, outra polêmica tomou os holofotes ao redor de Harry e Meghan: uma entrevista concedida à Oprah Winfrey que foi ao ar nos Estados Unidos. Nela, o duque e a duquesa fizeram revelações sobre a vida na monarquia britânica e falaram sobre relacionamentos, racismo e prejuízos à saúde mental.