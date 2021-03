Ambev abre 300 vagas para trainee e estágio em todo o Brasil

E EuEstudante

(crédito: Lana Pinho/Divulgação)

A Ambev anunciou a abertura de seus programas de recrutamento nesta terça-feira (23/3). Diferentemente dos anos anteriores, a empresa trabalhará com um único período de inscrição para seus três processos seletivos deste semestre: estágio regular, estágio representa - voltado para jovens negras e negros - e trainee. O programa de inscrições vai ocorrer até 12 de abril.



Os processos seletivos serão feitos de forma virtual. Os critérios mais inclusivos anunciados em 2020, como a não obrigatoriedade de inglês, por exemplo, seguem este ano. Também foi mantida a plataforma de capacitação voltada para candidatos com transmissões e bate-papo ao vivo com líderes da Ambev.

As inscrições ficam abertas com vagas em todo o Brasil para estagiários e profissionais recém-formados das áreas de negócios, tecnologia e produção, que englobam a gestão das cervejarias em diversas áreas, como logística, financeiro e Gente e Gestão, por exemplo.

Para se inscrever, acesse o site e selecione o programa que se encaixa em cada perfil.

Para o Trainee, podem se candidatar jovens de qualquer curso de graduação formados de dezembro de 2018 a julho de 2021. Para os programas Representa, voltado para universitários negros e negras, e estágio, podem se candidatar universitários com formação prevista entre dezembro de 2021 até agosto de 2023.

O inglês não é exigido em nenhum dos processos e todos aceitam tecnólogo como graduação. Além disso, a companhia oferecerá treinamento necessário para que os contratados possam desenvolver os conhecimentos de inglês necessários.