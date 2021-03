Programa de estágio e trainee da Falconi tem inscrições abertas

EE Eu Estudante

(crédito: You X Ventures/Unsplash)

A Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em gestão e gente com tecnologia, abre as inscrições para o Programa Jovem Falconi, que oferece vagas de estágio e de trainee na consultoria. A data de término das inscrições não foi informada.

Focado na formação de profissionais aptos a atuarem em diversos segmentos do mercado, o programa é aberto a candidatos que estão cursando ou que concluíram recentemente qualquer curso de graduação. Além disso, os candidatos precisam ter inglês avançado.

Para as vagas de estágio é necessário ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo ou Belo Horizonte. O candidato deve ter previsão de concluir o curso superior entre dezembro de 2021 e julho de 2023. Após a inscrição, o processo terá três fases: testes e entrevista on-line, e avaliação oral em inglês.

Já os candidatos às vagas de trainee devem ter disponibilidade para morar em São Paulo, precisam ter a previsão de conclusão do ensino superior entre junho de 2018 e julho de 2021, inglês avançado e disponibilidade para viagens.

O processo seletivo exige testes e entrevistas on-line, avaliação oral em inglês e banca executiva com sócios da Falconi. Entre os benefícios oferecidos estão: bolsa-auxílio/remuneração, plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias em todo o país.

O programa Jovem Falconi formou sócios e líderes da empresa, entre eles a atual CEO da Falconi, Viviane Martins, que iniciou sua carreira na empresa como trainee por meio do programa.

As inscrições podem ser feitas neste link.